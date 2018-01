RGE Sul amplia a Subestação de Caçapava do Sul

Obras de R$ 4,1 milhões beneficiam diretamente 20.000 clientes

Foto: Marcelo Marques / Gazeta de Caçapava



A RGE Sul está ampliando em 29% a capacidade da Subestação de Caçapava do Sul através da instalação de um novo transformador 69/13,8 kV 25 MVA (mega volt ampère). A distribuidora do Grupo CPFL está investindo R$ 4,1 milhões nesta expansão, que também compreende a construção de 16,4 km de rede elétrica nova e a instalação de 218 postes com a implantação de condutores mais robustos e de maior capacidade.

A ampliação tem como principal objetivo aumentar a qualidade do sistema de distribuição viabilizando o crescimento da região. A obra beneficia diretamente 20.000 clientes de Caçapava do Sul e Santana da Boa Vista.

“Buscamos aumentar cada vez mais a nossa capacidade de fornecimento de energia. Investimentos preventivos fortalecem o sistema e permitem o desenvolvimento econômico da região, que é responsável por 80% do calcário produzido no Rio Grande do Sul”, ressalta o Consultor de Negócios da RGE Sul Carlos Amorim. Cerca de 80 profissionais, entre técnicos e eletricistas, se envolveram na execução dos serviços.

De janeiro a setembro de 2017 a RGE Sul investiu R$ 267,8 milhões em obras e melhorias em todos os 118 municípios de sua área. No mesmo período de 2016 o valor aplicado foi de R$ 188,6 milhões.

Assessoria de Imprensa RGE Sul