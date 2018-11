Modernização de 11 Km de rede e instalação de regulador de tensão beneficiam 1.000 clientes

Sempre conectada ao crescimento das cidades de sua área de concessão, a RGE Sul está direcionando R$ 1 milhão para melhorias no sistema elétrico de Caçapava do Sul. A modernização de 11 Km de rede e a instalação de um novo regulador de tensão beneficiam 1.000 clientes do município.



“Os investimentos da concessionária na modernização da rede elétrica de Caçapava do Sul contribuem de maneira consistente para a economia local”, observa o Consultor de Negócios da distribuidora, Carlos Amorim. A conclusão das ações está prevista para dezembro.



Alinhadas com o Planejamento Estratégico do Grupo CPFL Energia, a RGE e a RGE Sul, distribuidoras de energia elétrica que atendem 373 municípios gaúchos, investiram R$ 793,7 milhões em obras de ampliação, melhoria e modernização da rede nos três primeiros trimestres deste ano.

Na área da RGE foram investidos R$ 403 milhões e na área da RGE Sul, R$ 390 milhões. De janeiro a setembro de 2018, as duas distribuidoras substituíram 54 mil postes de madeira por concreto nas suas áreas de concessão.

Sobre a RGE Sul



A RGE Sul Distribuidora de Energia S/A é uma das distribuidoras de energia elétrica do Grupo CPFL Energia no Rio Grande do Sul e tem atuação na Região Metropolitana, Centro, Vales e região Oeste do Rio Grande do Sul.

A concessionária atende a 1,3 milhão de clientes em 118 municípios gaúchos, tem 100 mil km² de área de abrangência e 65 mil Km de rede de distribuição. A base de suas operações fica em São Leopoldo.



A RGE Sul se orienta pela Gestão de Qualidade Total para atingir, cada vez mais, altos níveis de eficiência para seus consumidores sendo parceira dos municípios gaúchos no desenvolvimento econômico do RS dentro de sua área de concessão. Desde 2016 a RGE Sul passou a fazer parte integralmente do grupo CPFL Energia, o maior grupo privado do setor elétrico brasileiro.

Por Assessoria de Imprensa – Sergio Stock Comunicação Integrada