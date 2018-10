As aulas serão realizadas em Santo Ângelo, de segunda a sexta-feira

Foto: RGE / Divulgação

A RGE Sul está com inscrições abertas até o dia 5 de novembro para o processo seletivo do Curso de Formação de Eletricistas de Redes Aéreas que será oferecido em Santo Ângelo. O curso terá início no dia 10 de dezembro com duração de três meses, completando uma carga horária de 488 horas.



Para se candidatar a uma das 16 vagas do curso é necessário ter no mínimo 18 anos, Ensino Fundamental completo e Carteira Nacional de Habilitação (categoria B) e residir em Caçapava. O curso é gratuito e durante os estudos os alunos receberão hospedagem e alimentação.



As inscrições para participar do processo seletivo devem ser feitas de forma online, através dos sites www.rge-rs.com.br e www.rgesul.com.br entre os dias 22/10 a 5/11 (o acesso poderá ser feito por notebooks, desktops e smartphones). Os selecionados serão contatados pela empresa por meio do telefone informado na inscrição online.

As aulas serão realizadas em Santo Ângelo, de segunda a sexta-feira, em turno integral (manhã e tarde).

É importante ressaltar que, caso seja necessário, os alunos precisarão ficar disponíveis para hospedagem neste período. Além disso, a participação no curso profissionalizante não garante vaga no quadro de colaboradores do Grupo CPFL Energia.

Imprensa RGE