Ricardo Rosso avalia sua gestão no Legislativo

Rosso deixou a presidência da Câmara no dia 31 de dezembro

Foto: Imprensa da Câmara

Na semana passada, o presidente da Câmara, vereador Ricardo Rosso (PP), fez uma avaliação do ano de 2017 no Legislativo. Segundo ele, este ano foi de transformações na Câmara. Por ser o primeiro da nova legislatura, a estratégia foi mudar a imagem da Câmara com ações importantes.



– Iniciamos o ano com uma redução de R$ 300 mil no orçamento, adotamos medidas para nos aproximar ainda mais da população, como a volta das Sessões no interior. Por sugestão da vereadora Márcia Gervásio, atendendo pedido da comunidade, mudamos o dia das Sessões, pela primeira vez após muitos anos as Comissões funcionaram bem, inclusive com audiências públicas que debateram assuntos importantes da cidade, redução pelo quarto ano seguido no gasto anual com as diárias. Através do processo seletivo para estagiários também houve redução nos valores em 2017, foram mais de R$ 60 mil. O Legislativo também aprovou 95 projetos do Executivo e 38 do Legislativo. Ainda realizamos parceria com entidades para ações coletivas, bem como, mantivemos relação harmonioza com o Executivo para o bem de Caçapava – declarou Rosso.



O vereador que deixa a presidência da Casa no dia 31 de dezembro, prestou contas de sua gestão, informando que a Câmara devolveu para o município em novembro cerca de R$ 20 mil para ser aplicado no esporte e nesta semana a expectativa é de devolver mais R$ 40 mil para serem investidos na Assistência Social e Ong Clube do Cão, conforme sugestão de Rosso.



– Tivemos alguns momentos polêmicos no Legislativo, mas sempre com o objetivo de fazer o melhor para a comunidade. Além disso, regulamentamos atividades aqui na Câmara, principalmente sobre o funcionamento interno e sobre as viagenas dos vereadores. Atualmente a Câmara de Caçapava é uma das que menos gasta com diárias, isso tudo por medidas que foram tomadas em 2015 e que teve sequência neste ano – disse.



No final da avaliação, Ricardo comentou afirmou que apesar de um ano positivo, a Câmara precisa ainda melhorar em algumas áreas e que espera que a nova Mesa Diretora de continuidade as ações boas. A partir do dia 02 de janeiro assume a Presidência da Câmara o vereador Marquinhos Vivian (PMDB).