Rogerinho, o dançador de chula, é destaque no Globo Esporte RS

O ex-dançarino do grupo “Os Chimangos” e atual preparador físico do Grêmio foi destaque no programa Globo Esporte da RBS TV nesta terça-feira, dia 27. Além de abordar o trabalho de preparação física do tricolor para seis partidas em 16 dias, o programa mostrou videos do tempo em que o caçapavano dançava chula no grupo de arte nativa de Caçapava do Sul.

Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA