Roque, o primeiro treinador do volante Jaílson do Grêmio

A escolinha do Santos Futebol Clube formou milhares de jovens nos 20 anos de existência. Inúmeros atletas se destacaram e foram jogar em clubes da cidade ou do Estado, entre eles, Jaílson Marques, volante do Grêmio.

Nesta semana o atleta que começou a carreira na categoria de base do Santos recebeu assédio do Hoffenheim Club, da Alemanha. Segundo a imprensa de Porto Alegre, o valor da multa rescisória gira em torno de 20 milhões de euros, o equivalente hoje a R$ 78,2 milhões.

– Fico feliz em saber que um atleta treinado por mim, que iniciou a carreira no nosso Santos conseguiu chegar a este patamar. Que Deus ajude ele. Que ele também lembre de nós, e nos ajude a manter a escolinha, pois enfrentamos dificuldades no dia a dia – diz o primeiro treinador do guri do Seivalzinho que jogou a final do Mundial Fifa, nos Emirados Árabes, contra o Real Madrid, de Cristiano Ronaldo.

Segundo Roque Lane Rosa de Assis, 59 anos, depois de jogar na escolinha do clube, Jaílson ganhou a titularidade no time adulto do Santos, onde disputou campeonatos e torneios.

– Como sempre jogou bem, foi em um peneirão promovido pelo Santos, que ele se destacou e foi jogar no Guarani de Bagé. Depois foi contratado pelo Grêmio – conta Roque, que desejava ter participado do ato de assinatura do contrato de seu ex-aluno com o tricolor gaúcho.

O treinador disse que na escolinha de futebol o atleta aprende regras e a técnica para jogar, lições repassadas por ele, ao primeiro jogador de Caçapava que disputou um Mundial de Clubes.

– Espero que o Jaílson nunca esqueça o lema do nosso clube: incentive, participe e vibre, esporte sim, drogas não. Que Deus o abençoe e tenha uma carreira ainda mais promissora. Fico feliz por ver um atleta formado na nossa humilde escolinha chegar ao patamar que o Jaílson atingiu. Sinal que apesar das dificuldades, estamos no caminho certo – declarou Roque.