Rotary Club Caçapava tem novo presidente

Aconteceu quinta-feira (29), no Clube União Caçapavana, a cerimônia festiva de transmissão de cargo e posse do novo conselho diretor do Rotary Club Caçapava.

O prefeito Giovani Amestoy, o vice Luiz Guglielmin (membro do conselho rotariano) e o Secretário de Planejamento e Meio Ambiente, Flávio Monteiro, participaram da cerimônia em que o ex-presidente, Roger Serafim transmitiu o cargo para João Batista Ferreira.

Antes da posse da nova diretoria, como último ato de seu mandato, Roger recebeu das mãos do Prefeito Giovani Amestoy a Lei de número 3.863, indicada por ele, que considera de utilidade pública municipal o Rotary Club Caçapava do Sul, Rotary Club Sentinela e Lions Clube Caçapava do Sul.

A Assinatura da Lei ocorreu na cerimônia, que contou ainda com a presença do presidente da Câmara de Vereadores, Ricardo Rosso.

Na mesa principal estavam: o prefeito Giovani Amestoy, Roger Serafim e a esposa Lia Silvia; João Batista e a esposa Lisiane; José Moacir (governador assistente) e esposa Celeni e Ricardo Rosso e esposa Edila.

Também estavam presentes na cerimonia o presidente do Rotary Club de São Sepé, Gilnei Hammel; Volnei Freitas, presidente do Rotary Club Caçapava do Sul-Sentinela; Kathia Gai, presidente do Lions Club Caçapava do Sul; Nilceir Trindade Soares, presidente da Casa da Amizade, o capitão da Brigada Militar Luiz Mário, entre outros ilustres.

Novo Conselho

Presidente: João Batista Trindade Ferreira

vice: Otile Eugênio Casanova

Secretário: Luiz Sérgio Evangelista

Tesoureiro: Elton Ragagnin

Comissão Administração: Vanderlei Coutinho

Projetos Humanitários: Luiz Fernando Garcia

Imagem Pública: Odacir Mariani

Desenvolvmento Associativo: Jairo Oberto

Protocolo: Luiz Carlos Guglielmin

Fundação Rotária: Roger Rocha Serafim

(Coordenadoria de Comunicação da Prefeitura)