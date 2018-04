O evento terá inúmeras atrações e duas ações inédita no Brasil. Primeiro, nele estarão reunidos os dirigentes de organismos oficiais de pesquisas ufológicas de quatro governos para exporem seus métodos e resultados: Argentina, Chile, Peru e Uruguai. Além de um representante da Força Aérea Brasileira (FAB).

Segundo, o 23º Congresso Brasileiro de Ufologia também terá a participação exclusiva do ex-agente do Pentágono LUIS ELIZONDO, que surpreendeu o mundo no ano passado ao revelar informações ultrassecretas do órgão. Esta será sua primeira vinda ao Brasil.

Outros 10 renomados conferencistas de várias partes do Brasil apresentarão os temas mais atuais da Ufologia, como abduções, híbridos, a agenda alienígena, abertura ufológica, evidências físicas, exopolítica e as perspectivas para um futuro contato oficial e definitivo com outras civilizações.

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES

CONFIRA ALGUNS DOS TEMAS

FINALMENTE REVELADOS SEGREDOS DO PENTÁGONO SOBRE UFOS

Os UFOs vêm sendo oficialmente negados por sete décadas nos Estados Unidos. Masv isso mudou em dezembro de 2017, quando o THE NEW YORK TIMES revelou que o Pentágono tem um projeto secreto de pesquisas ufológicas conhecido como Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais (AATIP). Isso gerou uma movimentação inédita na mídia mundial, que ocorre até hoje. O XXIII Congresso Brasileiro de Ufologia receberá pela primeira vez no Brasil LUIS ELIZONDO , o ex-agente do Pentágono que fez esta revelação.

DUAS DÉCADAS DE INVESTIGAÇÕES OFICIAIS DE UFOS NO CHILE

Desde 1997 o Chile tem um organismo oficial de pesquisas ufológicas, o COMITÉ DE ESTUDIOS DE FENÓMENOS AÉREOS ANÓMALOS (CEFAA), que está subordinado à Direção Geral de Aeronáutica Civil (DGAC). O Comitê age com transparência, investigando casos de avistamentos e também de perseguição de aeronaves civis e militares no território chileno, mantendo a sociedade informada dos fatos. O SOCIÓLOGO RODRIGO FUENZALIDA participou de sua criação.

RESULTADOS DA INVESTIGAÇÃO UFOLÓGICA OFICIAL NA ARGENTINA

A exposição de ANDREA SIMONDINI mostrará os resultados a que chegou a entidade oficial de pesquisas ufológicas da Argentina, A COMISIÓN DE FENÓMENOS AEROESPACIALES (CEFAE), com farta documentação. Apresentará também a prova de que o país vizinho acompanha a atividade ufológica em seu território desde os anos 60, quando bases argentinas na Antártida passaram a ser sobrevoadas por discos voadores.

A PESQUISA UFOLÓGICA OFICIAL DESENVOLVIDA NO URUGUAI

Ufólogo referência em seu país, o CORONEL ARIEL SANCHÉZ é vice-presidente da COMISIÓN RECEPTADORA Y INVESTIGADORA DE DENUNCIAS DE OBJECTOS VOLADORES NO IDENTIFICADOS (CRIDOVNI), a entidade oficial da Força Aérea Uruguaia (FAU), existente há quase 40 anos e em franca atividade. Ele defende que o Fenômeno UFO deve ser investigado de maneira científica, como comprovam as ações no Uruguai da sua entidade oficial.

PROTOCOLO CONJUNTO DE INVESTIGAÇÃO DE UFOS NO CONTINENTE

A presença de UFOs em países da América do Sul levou à implantação, no Peru, do DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DE FENÓMENOS ANÓMALOS AEROESPACIALES (DIFAA).

Seu presidente é o CORONEL JULIO CHAMORRO , que realiza uma ação geopolítica robusta de investigação de casos. Ele também defende a criação de uma entidade que englobe todos os países do continente e trará a proposta para o evento.

A TRAJETÓRIA HISTÓRICA DE PESQUISA UFOLÓGICA OFICIAL NO BRASIL

O Brasil é o primeiro país do mundo a reconhecer que os UFOs existem, garante o CORONEL ANTONIO CELENTE. Isso ocorreu em uma reunião com a imprensa na Escola Superior de Guerra, em 1954. Os militares brasileiros jamais se descuidaram do assunto, investigando-o em várias ocasiões por meio de organismos oficiais, como o SISTEMA DE INVESTIGAÇÃO DE OBJETOS AÉREOS NÃO IDENTIFICADOS (SIOANI),

FUNDAMENTOS PARA INICIAR UMA DIPLOMACIA EXTRATERRESTRE

Estando confirmado que a Terra vem sendo monitorada há milênios com o propósito de um contato por outras inteligências, compreender como se dará este encontro com elas é excepccionalmente importante para o futuro de nossa espécie. O empresário e PROFESSOR WILSON PICLER discutirá como estabelecer protocolos para que o contato e futuro convívio entre nós e eles ocorra pacificamente.

O ENCONTRO E FUTURO CONVÍVIO COM NOSSOS VISITANTES ETS

A ação na Terra de outras inteligências cósmicas é fato confirmado por pesquisadores de todo o mundo. Elas são provenientes de outros pontos do universo e mais avançadas tecnologicamente do que nós, garante o EDITOR A. J. GEVAERD . Suas visitas à Terra têm aumentado nas últimas décadas e anos, sugerindo fortemente que está para haver um contato oficial e definitivo entre nós e nossos visitantes.

A VISÃO MILITAR BRASILEIRA FRENTE O ENIGMA DOS UFOS

Os militares brasileiros tratam da questão dos discos voadores desde os anos 50, com pesquisas secretas a respeito, todas com resultados impressionantes. Entre os casos que investigaram estão até mesmo perseguições a UFOs por caças da Aeronáutica a mais de 14.000 km/h. O conferencista e AUTOR MARCO PETIT mostrará como os comandos das Forças Armadas percebem a realidade da presença alienígena na Terra.

DISCOS VOADORES E SUAS BASES NO INTERIOR DA TERRA

São Tomé das Letras é considerada um dos sete pontos mais energéticos da Terra, revestida de mistérios e atividades ufológicas. É lá que se acredita haver uma passagem para dentro do planeta, como também há em outros pontos da Terra. O AUTOR PEDRO DE CAMPOS esteve lá investigando casos, consultando ufólogos, testemunhas e abduzidos cujas experiências e vivências paranormais vão surpreendê-lo. Lá, UFOs e visitas de ETs são frequentes.

MÉTODOS DE PESQUISA CIENTÍFICA DOS CONTATOS COM ETS

A Ufologia é uma disciplina que se baseia inteiramente na ciência para encontrar suas respostas ao enigma do milênio, que é a ação na terra de outras civilizações.

Tratar seriamente da questão, com a padronização de métodos, é de fundamental importância. A Revista UFO está lançando no evento o primeiro Curso de Ufologia e Investigação de Campo do Brasil, aberto a todos. A palestra do PERITO TONI INAJAR KUROWSKI mostrará como ele será constituído, ministrado e quem pode participar dele.

SERES ULTRATERRESTRES ACOMPANHAM A EVOLUÇÃO HUMANA

O conferencista e AUTOR ESPIRITUALISTA ALCIONE GIACOMITTI mostrará que seres mais elevados vindos de outros pontos do universo e talvez até mesmo de outras dimensões têm atuado na Terra para criar uma nova sociedade planetária. Sua presença está descrita nas principais tradições de nossa história e se contrapõe ao conceito comum do chamado contato extraterrestre. Estamos na iminência de um contato?

Fonte: 23º Congresso Brasileiro de Ufologia

Foto: Divulgação