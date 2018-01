Dia da Igreja Assembleia de Deus será celebrado em outubro

Culto na Igreja Assembleia de Deus em Caçapava do Sul

Foto: Divulgação

O governador José Ivo Sartori sancionou, nesta quarta-feira (3), a lei que institui o Dia da Igreja Assembleia de Deus no Rio Grande do Sul. A data será celebrada anualmente em 19 de outubro, a partir de 2018. A cerimônia foi o primeiro evento oficial do ano no Palácio Piratini.



Sartori destacou que o gesto demonstra um profundo respeito a todas as religiões presentes no estado. “Nossa sociedade é multicultural e inter-religiosa. Com este ato, reconhecemos e valorizamos as importantes contribuições feitas pela Assembleia de Deus ao promover a fraternidade, a paz e os valores do cristianismo”. O governador lsalientou que todas as religiões promovem a união, fundamental para o momento de travessia do Rio Grande do Sul. “Precisamos, cada vez mais, de espírito coletivo, tolerância e respeito para trabalhar e construir, todos juntos, o futuro que queremos deixar para as próximas gerações”.



O deputado estadual Missionário Volnei agradeceu o reconhecimento do governo gaúcho. “Sem dúvida, é uma maneira de valorizar a história e o trabalho que temos feito há quase cem anos aqui no Rio Grande do Sul”.



A igreja evangélica Assembleia de Deus começou suas atividades em solo gaúcho no dia 15 de abril de 1924, com o primeiro culto pentecostal em Porto Alegre. O missionário responsável foi o Pastor Gustavo Nordlund, que chegou ao estado com sua família em 2 de fevereiro do mesmo ano. A primeira igreja foi criada meses depois, em 19 de outubro, no bairro Navegantes, em Porto Alegre.



A cerimônia no Palácio Piratini terminou com duas apresentações: o Grupo de Sopros e o Grupo Exército de Gideão, ambos da igreja Assembleia de Deus (foto).