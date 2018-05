Ayrton Sena da Silva nasceu em 21 de março de 1960 no Bairro Santana, em São Paulo, filho de Milton da Silva e Neide Senna da Silva. No Brasil e no mundo, Ayrton recebeu várias homenagens com a denominação de ruas, avenidas e autódromos. Em Caçapava do Sul, foi homenageado com o nome de rua localizada no Bairro Cidade Jardim, paralela a Rua Aparício Varela, setor 25 conforme Lei Municipal nº 891 de 16 de julho de 1997.



Ayrton Senna marcou sua trajetória como um arrojado piloto de automobilismo, que sempre orgulhou o Brasil pela sua categoria, dedicação e coragem. Quando tinha apenas 04 anos de idade ganhou seu primeiro Kart, com motor de máquina de cortar grama construído pelo próprio pai, o seu grande incentivador. Aos 13 anos, começou a competir oficialmente nas provas da categoria. Venceu o campeonato de Fórmula Ford 1600, foi campeão da Fórmula Ford 2000 e venceu também o campeonato inglês de Fórmula 3.



Ayrton Senna foi o principal piloto brasileiro de Fórmula 1, e o mais jovem a conquistar um tri-campeonato mundial, em 1988, 1990 e 1991, sendo ainda vice-campeão em 1989 e 1993. Senna obteve também o recorde de maior número de vitórias (seis vezes) no Grande Prêmio de Mônaco, um dos principais do calendário esportivo da Federação Internacional de Automobilismo.



Ayrton Senna faleceu no dia 1º de maio de 1994, aos 34 anos de idade, em acidente durante o Grande Prêmio de San Marino, no autódromo de Enzo e Dino Ferrari em Ìmola, na Itália, e está sepultado no Cemitério do Morumbi, em São Paulo.

Depois de sua morte, houve a descoberta de que Ayrton Senna havia doado, em segredo, uma quantia muito grande de sua fortuna pessoal para ajudar jovens carentes, através de uma organização dedicada às crianças pobres brasileiras, que hoje leva o nome de “Instituto Ayrton Senna” e é coordenado por sua irmã Viviane Sena.



Em 2009, Ayrton Senna foi escolhido pela revista inglesa Autosport, o Melhor Piloto de Fórmula 1 de todos os tempos. Em 2012, o SBT realizou programa especial com o intuito de eleger “O Maior Brasileiro dos Últimos Tempos”, e Ayrton Senna ficou entre os 12 mais votados, sendo vencido por Chico Xavier em uma das semi-finais da enquete.



Ayrton Senna ficou reconhecido como um dos maiores nomes do esporte brasileiro e um dos melhores pilotos da história do automobilismo.



Frase de Ayrton Senna – “Se a gente quiser modificar alguma coisa, é pelas crianças que devemos começar”.

Fátima Jovane Nunes

Pesquisadora