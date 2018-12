A Rua Professora Maria Ambrosina Dias Medeiros está localizada nesta cidade no Bairro Henriques, logradouro 491, entre as ruas Carlos Drumond de Andrade e Fortunado Vivian, denominada através de Lei Municipal.



Maria Ambrosina Dias Medeiros nasceu em Caçapava do Sulno dia 13 de maio de 1925, filha de Antenor Chaves Dias e Graciana Bitencourt Dias. Foi casada com Olavo da Paixão Medeiros com quem teve três filhos: Olavo César, Francisco Carlos e Maria Adriana.



Maria Ambrosina Dias Medeiros cursou o primário na Escola Santíssimo Nome de Jesus, em Caçapava do Sul. Iniciou o Curso Normal na Escola Imaculada Conceição de Cachoeira do Sul e concluiu na Escola Espírito Santo, em Bagé. Fez Pedagogia e Matemática na FUNBA, também em Bagé. Especializou-se em Orientação Educacional e foi a primeira professora caçapavana formada em curso específico de Magistério.



Ministrou aulas no Ginásio Estadual Mário Deluy, na cidade de São Sepé; eem Caçapava do Sul no Instituto de Educação Dinarte Ribeiro, na Escola Estadual de Ensino Médio Nossa Senhora da Assunção, Escola Santíssimo Nome de Jesus e também na Escola Estadual de Ensino Fundamental Professora Eliana Bassi de Melo, onde foi diretora e trabalhou desde sua fundação em 19 de maio de 1979, até aposentar-se no ano de 1985.



Foi a primeira representante da 13ª Delegacia de Educação de Bagé em Caçapava do Sul, cargo que ocupou por sete anos, e supervisora primária, atendendo este município e Santana da Boa Vista. No dia 27 de dezembro de 1984, Maria Ambrosina recebeu o diploma de “Honra ao Mérito”,conferido pela Rádio Caçapava.



A professora Maria Ambrosina Dias Medeiros possuía uma letra lindíssima, com a qual preenchia os diplomas de formatura dos alunos das escolas de Caçapava do Sul. Durante sua trajetória profissional, dedicou-se inteiramente às causas escolares, tendo seus conhecimentos reconhecidos e servindo de exemplo aos professores mais jovens.

Maria Ambrosina Dias Medeiros faleceu em Caçapava do Sul no dia 29 de fevereiro de 1988, aos 62 anos de idade.



Fátima Jovane Nunes

Pesquisadora