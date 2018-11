A Rua Pedro Pereira Linhares está localizada nesta cidade de Caçapava do Sul na Vila São Domingos, logradouro 386, setor 13, paralela à Rua Domingos Dutra Farias, denominada através de Lei Municipal nº 05 de 01 de abril de 1985.



Pedro Pereira Linhares nasceu em 20 de dezembro de 1914, filho de Pedro Alves de Linhares e Rita Pereira Linhares. Foi casado com Oracina Oliveira Linhares (Bininha) com quem teve 06 filhos: Rubens, Ione, Iolanda, Jovenil, Renato e Juremi.



Pedro Pereira Linhares iniciou no serviço público como zelador da Escola Estadual de Ensino Fundamental Nossa Senhora da Assunção em 23 de março de 1953, e lá permaneceu por 30 anos e 10 meses, onde adquiriu a simpatia dos professores e alunos pelo seu jeito alegre e brincalhão de ser, onde Pedrinho estava não havia tristeza.



Seu Pedrinho como era chamado, gostava muito de uma pescaria e por onde passava levava alegria a todos sempre contando histórias e piadas muito engraçadas. Seu meio de transporte era a bicicleta, na qual se deslocava todos os dias para o trabalho.



Pedro Pereira Linhares faleceu em 26 de janeiro de 1983, aos 68 anos de idade.



Em 28 de outubro de 1984 no dia dedicado ao funcionário público, a Escola Estadual de Ensino Fundamental Nossa Senhora da Assunção através da direção, professores, funcionários e alunos prestou uma homenagem “in memoriam”, a Pedro Pereira Linhares em reconhecimento pelo trabalho que desenvolveu naquele educandário servindo a todos com dedicação e presteza.



Na ocasião, na presença de familiares foi descerrada uma foto do homenageado que teve lugar em sala especial naquela escola.

Fátima Jovane Nunes

Pesquisadora