87ª Expofeira tem programação para o setor produtivo e para a comunidade

Por Tisa de Oliveira

Iniciou ontem, dia 22, a 87ª Expofeira de Caçapava. Promovido pelo Sindicato Rural (SR), o evento acontece até domingo, no Parque de Exposições Eliseu Benfica. Serão realizados remates, exposição de animais, shows, mostra de máquinas agrícolas e mateada.

Realizada sem interrupções desde 1935, a Expofeira é uma oportunidade para os expositores mostrarem seus melhores animais, a genética de bovinos, equinos e ovinos, e o aprimoramento das raças. Além disso, movimenta a economia local: os negócios que são realizados durante a feira refletem na cadeia produtiva.

“Esperamos fazer bons negócios. Principalmente na venda de reprodutores bovinos e ovinos, pois se aproxima a época reprodutiva”, revela o presidente do SR, Christian Schievelbein.

O Sindicato Rural espera receber um público de 10 mil pessoas. São 63 expositores, vindos de Cachoeira do Sul, São Sepé, Santa Maria, São Gabriel e Pelotas. Já na parte da pecuária, são 87 bovinos; 44 equinos; 75 ovinos e 20 aves.

Comissão Jovem

A Comissão Jovem do SR, criada em 2017 com a proposta de unir os jovens, filhos de diretores, associados do sindicato e produtores rurais da cidade, pensando no desenvolvimento do agronegócio, em unir e preparar estes jovens para que sejam sucessores tanto na entidade como dentro das propriedades rurais, também estará presente na feira.

Hoje, dia 23, a Comissão irá arrecadar doações para a compra de ração para os cavalos do projeto de equoterapia da Apae. Neste dia, a escola fará uma demonstração das aulas.

Já amanhã, dia 24, será realizado um happy hour no Espaço Jovem, e no domingo (25), a Comissão promoverá o 1º Concurso de Assado. Dois totens com informações sobre os benefícios da carne foram colocados no parque.

“Vamos ainda auxiliar o Sindicato durante os julgamentos e as premiações”, destaca a presidente da Comissão Jovem, Isabela Schievelbein.

A Comissão também atua na organização de encontros como o “Ciência e Campo”, com a presença de palestrantes que trazem informações técnicas sobre a ciência e a prática no campo. Os jovens do SR participam de atividades promovidas pela Farsul Jovem e na Expointer com o objetivo de integrar-se com outras comissões e trazer novas experiencias para dentro do Sindicato.

Confira a programação para os próximos dias:

Dia 23/09 – (Sexta-feira)

8h às 18h – Julgamento de Admissão de Bovinos Rústicos

9h – Julgamento de Classificação de Ovinos a Galpão

12h – Abertura dos Estandes

14h – Julgamento de Classificação de Ovinos Rústicos

14h às 18h – Mateada – Ervateira Valério (distribuição de erva-mate e água quente)

15h – Concentração de Equinos Machos da Raça Crioula

17h – Amostra de Animais Remate NCCCCS

18h – Grupo Quebra Costela – Espaço Artesana

18h30min – Homenagem aos 40 anos do Freio de Ouro, na Pista de Remates.

19h30min – Palestra Cotrisul – Otimizando recursos nutricionais em sistema de cria e recria – Prof. Dra. e produtora rural Luciana Potter

20h – Remate NCCCCS

21h – Show Robson Souza

22h30min – Show Cesar Oliveira e Rogério Melo

Após Palco Livre – Espaço Artesana

Dia 24/09 – Sábado

7h30min às 9h30min – Admissão de Equinos da Morfologia

8h – Julgamento de Classificação de Bovinos Rústicos Hereford, Braford, Devon, Charolês e Zebuínos

9h – Ciclo de Palestras Sindicato dos Trabalhadores Rurais:

Cultura do Milho, Palestrante: Guilherme Zorze

Tecnologia das sementes: Palestrante: Marco Aurélio Muller de Oliveira;

Linhas de crédito Pronaf, Palestrante: Jader Felix Freitas;

PROAGO, Palestrante: Gustavo Rodrigues de Lima

Nutrição animal, de inverno e verão, Palestrante: Gabriela Scherer

10h – Julgamento de Classificação de Equinos – Categoria Incentivos

Após – Início do Julgamento da Exposição Morfológica – Machos

11h – Julgamento de Classificação de Bovinos Rústicos Angus e Brangus (Exposição Ranqueada Angus)

14h30min – Abertura Oficial 87ª Expofeira, na Pista Central

14h às 18h – Mateada – Ervateira Valério (distribuição de erva-mate e água quente)

15h30min – Continuação do Julgamento da Exposição Morfológica – Machos

Leilão de Bovinos – Remate Hereford, Braford, Charolês, Devon e Zebuínos.

18h – Show Lenin e Willian – Espaço Artesana

20h – Coquetel de premiação, no Salão Casa Alberto Severo

Troca de diretoria NCCCCS, na Casa NCCCCS

20h30min – Remate de Coberturas NCCCCS, na Casa NCCCCS

21h – Show Pagode dos Guri

22h30min – Show Raquel Tombesi

Após Palco Livre – Espaço Artesana

Dia 25/09 – Domingo

8h – Julgamento da Exposição Morfológica – Fêmeas

Após – Entrega de prêmios para os campeões da Morfologia.

15h30min – Leilão de Bovinos: Angus e Brangus – Exposição Ranqueada

14h às 17h – Mateada – Ervateira Valério (distribuição de erva-mate e água quente)

15h – Show Som da Cor – Espaço Artesna

Após – Palco Livre

Os leilões serão transmitidos através do canal da TNT Produtora no YouTube e no Facebook.

O restaurante do Parque estará funcionando diariamente.

Os ingressos custam R$ 5,00, e crianças até oito anos não pagam

Mais informações no Sindicato Rural de Caçapava do Sul, na Rua Sete de Setembro, 880, Sala 101; no Parque de Exposições, na Av. Pedro Anunciação Filho, 1446; pelos telefones (55) 3281-1311 e (55) 9 9977-3093; ou pelo e-mail srcacapava@gmail.com

Imagem: divulgação