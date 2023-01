Avançam as obras do futuro Centro de Qualificação agrícola

As reformas para receber o novo Centro de Qualificação Profissional, em Minas do Camaquã, estão em andamento. Na área adquirida pela Associação Gaúcha de Professores Técnicos de Ensino Agrícola (Agptea), que inclui um hotel com piscina e pronto para receber os associados e a comunidade, será desenvolvido um espaço para formação em setores como fruticultura, olivicultura e vitivinicultura.

Na última semana, o presidente da entidade, Fritz Roloff, participou de atividades de planejamento e estruturação do local, e de reuniões com o vice-prefeito, Luiz Guglielmin, e com o presidente da Câmara, Silvio Tondo.

Segundo o dirigente, estão sendo tomadas todas as providências para organizar e tornar o espaço um local de aprendizagem e qualificação para iniciativas que as escolas, muitas vezes, não conseguem dar com tanta especificidade.

– Estamos falando de um espaço que será destinado, mais especificamente, para a olivicultura e para a pecanicultura. Além disso, também é nossa meta investir em uvas – destaca.

Roloff acredita que, desta forma, se atenderá aquilo que a região tem de clima e solo especiais com essas atividades.

– Não pretendemos ser algo inovador, no sentido de que estas atividades já existem, mas contribuir para que a região possa se qualificar. Já temos parcerias com várias entidades, além de associações específicas que lidam com essas culturas. Queremos ser um ponto de referência – observa.

Roloff salienta, ainda, que o Centro servirá de apoio para que toda a comunidade, em especial as escolas agrícolas, possa usufruir desta estrutura.

A área adquirida pela Agptea em 2022 possui mais de 10 hectares. A coordenação das atividades relacionadas ao hotel está a cargo do associado da entidade, Ivanói Brito. Já o professor Paulo Benites é o responsável pela estruturação do Centro de Qualificação Profissional.

Texto: Nestor Tipa Júnior/AgroEffective – adaptado

Foto: Imprensa Prefeitura