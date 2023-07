Centro de Qualificação Profissional prepara solo para plantio de oliveiras e nogueiras-pecã

Começo dos cursos é previsto para o segundo semestre, assim como um aumento na capacidade de hospedagem do Agptea Minas Hotel

Os trabalhos de preparação do solo para o plantio de oliveiras e de nogueiras-pecã no Centro de Qualificação Profissional Minas do Camaquã iniciam a partir da metade deste mês. O projeto da Associação Gaúcha de Professores Técnicos de Ensino Agrícola (Agptea) vai se desenvolver em Caçapava, junto ao Agptea Minas Hotel. O plantio deve começar em agosto.

Segundo o presidente da Associação, Fritz Roloff, até o momento o trabalho consistiu na remoção de eucaliptos e em análises do solo.

– Estamos agora entrando na fase de adubação da área, e depois será feita a preparação de covas, realizada com perfurador e um trator para otimizar o tempo – informa.

De acordo com ele, a coordenação de toda essa parte está sendo de responsabilidade do vice-presidente da entidade, o professor Celito Lorenzi.

Roloff ressalta que o trabalho também envolve a questão do espaçamento das mudas, sua melhor colocação, e tem que seguir as recomendações técnicas.

– Nós queremos ser um Centro de Qualificação. Portanto, temos que fazer de acordo com aquilo que hoje preconizam as boas práticas referentes a estas culturas – observa.

Em relação à parte estrutural do empreendimento em Minas do Camaquã, Fritz Roloff disse que serão abertas mais vagas no Agptea Minas Hotel.

– O objetivo é atender, em nossos cursos, em torno de 25 alunos e, ao mesmo tempo, que essa hospedagem [dos alunos] não venha a interferir na logística dos hóspedes do hotel. Para isso, estamos seguindo a metodologia usada na região da Serra, que é a utilização de containers – explica.

Conforme o presidente da Agptea, a ideia é iniciar, a partir do segundo semestre, o primeiro curso de qualificação que “vai contribuir para uma outra realidade na região”.

– Temos visto que alguns investidores nessas culturas, principalmente na produção de azeitonas, buscam realizar suas ações sempre de forma isolada – comenta Roloff, que destaca o papel do Instituto Brasileiro de Olivicultores (Ibraoliva) para unir essa classe para que as ações aconteçam em conjunto. – Queremos nos somar a essa luta ao lado do presidente do Ibraoliva, Renato Fernandes, que tem sido um lutador incansável e vê como necessária a criação de um espaço de formação. É preciso ter a mesma linguagem e ações para que realmente se possa dizer que o azeite produzido no Rio Grande do Sul tem um diferencial – conclui.

