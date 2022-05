A CMPC Brasil apresentará, na noite de amanhã, dia 25, o programa RS+Renda, que visa incentivar à silvicultura do eucalipto. O evento, voltado aos produtores rurais, contará com uma palestra da equipe técnica da companhia, e ocorre das 19h às 20h, no auditório do Sindicato Rural (Rua Sete de Setembro, 880/101). A entrada é gratuita e por ordem de chegada.

Informações: Guilherme Ricacheski/Imprensa CMPC

Foto: Fabiano Panizzi