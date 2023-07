Coordenador do MDA garante patrocínio para a Festa do Azeite

Por Tisa de Oliveira

O coordenador geral do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) no Rio Grande do Sul, Milton Luiz Bernardes Ferreira, visitou Caçapava, na quarta-feira (12).

Pela manhã, ele esteve na Escola Técnica Estadual Dr. Rubens da Rosa Guedes (ETERRG) e no Gabinete do Prefeito, onde foi recebido pelo chefe do Executivo, Giovani Amestoy (PDT), e pela secretária de Agropecuária, Indústria e Comércio, Michele Mendes.

À tarde, Ferreira participou de uma reunião na Associação Comercial e Industrial de Caçapava do Sul (ACIC), com representantes do setor produtivo, do Sindicato Rural, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, do Sindicado da Indústria do Calcário do Rio Grande do Sul (Sindicalc) e do Instituto Brasileiro de Olivicultura (Ibraoliva).

No encontro, foi tratado sobre a segunda edição da Festa do Azeite de Oliva. O MDA será um dos patrocinadores. E também foram feitas tratativas sobre como o Ministério pode contribuir com a introdução da olivicultura na agricultura familiar. O órgão pretende incentivar as pequenas propriedades na plantação de oliveiras.

Ferreira encerrou os compromissos na cidade no olival da Vila do Segredo, onde participou de uma degustação de azeites.

Foto: Divulgação