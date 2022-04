Cotrisul terá nova unidade em Santana da Boa Vista

Presidente da Cotrisul, Gilberto Dickel anunciou o investimento durante almoço festivo na quarta-feira

Nova divisão da Cooperativa, denominada Contrato, será instalada no quilômetro 213 da BR 392

A Cooperativa Tritícola Caçapavana (Cotrisul) construirá uma nova unidade, denominada Contrato, no quilômetro 213 da BR 392, em Santana da Boa Vista. O anúncio oficial ocorreu durante almoço festivo na Associação de Funcionários da Cotrisul, na quarta-feira, dia 20. O evento teve a presença do prefeito Giovani Amestoy (PDT); do vice-prefeito Luiz Guglielmin (PSDB), de secretários de município; do diretor do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo-Sul, Otomar Vivian; do prefeito de Santana da Boa Vista, Garleno Alves (MDB); e do vice-prefeito de Lavras do Sul, Sergio Edgar Nunes dos Santos (MDB).

Conforme o gerente financeiro da Cooperativa, Alvacir Machado, a nova unidade já é projetada para um aumento posterior. Nesse primeiro momento, contará com estrutura para recebimento, secagem e expedição de grãos; três silos com capacidade de armazenamento de 500 mil sacas; um escritório, onde funcionará o setor administrativo da unidade; e alojamentos.

Ainda de acordo com ele, a construção da nova unidade na localidade de Contrato visa atender à demanda dos associados da Cotrisul na região. Além disso, envolve uma questão de logística:

– [Atualmente], os associados precisam levar seus produtos para Piratini ou para nossa unidade da BR 290, que fica a 60 quilômetros de lá. E [a nova unidade] também fica mais próxima ao porto [de Rio Grande] para armazenar, por exemplo, a soja, que será exportada depois – explicou.

No total, a Cooperativa investirá aproximadamente R$ 30 milhões na construção da nova unidade. Segundo Alvacir Machado, deste valor, R$ 25 milhões serão financiados pelo BRDE. E, conforme anunciado no evento, outros R$ 8 milhões também virão do Banco para investimento nas unidades já existentes.

A expectativa da Cooperativa é de que a nova divisão esteja em funcionamento para a safra 2023.

– A terraplanagem foi concluída e, em breve, devem começar as próximas etapas da obra – destacou o presidente da Cotrisul, Gilberto Dickel da Fontoura.

A Cooperativa Tritícola Caçapavana iniciou as atividades em 1960 para atender à demanda de produtores e comercializar trigo, que, na época, por medida governamental, só poderia ser adquirido pelo governo de associados organizados em cooperativas. Atualmente, comercializa, além do trigo, arroz, soja e milho. Também oferece assistência técnica agrícola, beneficiamento de arroz e de sementes, e venda de insumos e de rações para bovinos, equinos, ovinos e suínos.

Além da unidade que será construída, a Cotrisul conta com outras 12 em Caçapava (7), Cachoeira do Sul (2), Lavras do Sul, Piratini e Santana da Boa Vista, e um supermercado localizado na BR 290, quilômetro 308, na localidade do Durasnal, em Caçapava.

Foto: Donizete Henriques