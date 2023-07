Ibraoliva empossa diretoria para o biênio 2023/2025

Renato Fernandes, proprietário dos Olivais Vila do Segredo, no interior de Caçapava, foi reconduzido ao cargo de presidente do Instituto Brasileiro de Olivicultura (Ibraoliva), durante a cerimônia de posse da nova diretoria da entidade para o biênio 2023/2025, na terça-feira, dia 04, na Assembleia Legislativa do Estado. Em seu segundo mandato, ele seguirá tendo Flávio Obino Filho como vice-presidente. Também foram empossados os integrantes dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, e outros 17 diretores, incluindo a caçapavana Rosane Abdala, que assume como vice-presidente Financeira.

Durante a cerimônia, Fernandes, o secretário Estadual de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Giovani Feltes, e a subsecretária do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, Elizabeth Cirne Lima, oficializaram a cessão de uso de um espaço público para o Instituto no parque. A partir da Expointer deste ano, o Ibraoliva terá um local para expor os azeites gaúchos e realizar eventos, em uma casa em parceria com o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Estado do Rio Grande do Sul (Sescon-RS).

Em seu discurso, o presidente do Ibraoliva agradeceu a parceria do Governo e dos parlamentares do Estado, da Emater e do Ministério da Agricultura e Pecuária. Ele destacou que é um momento de celebrar o aumento de 29% na safra em relação ao ano passado, e de 100% nos últimos cinco anos na indústria.

– A oliveira não é uma simples árvore ou um simples vegetal. Estamos falando de uma árvore que há milhares de anos nos fornece luz através do seu óleo, assim como alimento e remédios por meio do seu azeite. Com esta sacralidade que a oliveira traz, nós não podemos deixar de olhar para ela como ícone de uma nova fronteira agrícola em nosso Estado – destacou.

Segundo Fernandes, há um espaço muito grande ainda para avançar, o que permitirá ao Rio Grande do Sul, no futuro, enfrentar o mercado espanhol, maior produtor mundial de azeite.

Texto: Ieda Risco/AgroEffective – adaptado

Foto: Paulo Garcia/ALRS