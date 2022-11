Lavras do Sul recebe o Universo Pecuária

Evento é promovido pelo Sindicato Rural em parceria com diversas entidades e ocorre até 06 de novembro

Por Tisa de Oliveira

Até domingo, 06 de novembro, os olhares do agronegócio estarão voltados para Lavras do Sul. O Sindicato Rural realizará a primeira edição do Universo Pecuária, uma feira de negócios que centralizará todas as discussões e oportunidades relacionadas à pecuária, com seus diferentes biomas, sistemas de produção e tecnologia.

O Universo Pecuária ocorrerá no Parque de Exposições Olavo de Almeida Macedo e é uma realização do Sindicato Rural de Lavras do Sul, que buscou importantes parcerias para essa primeira edição, como o Sistema Farsul, o Senar, o Sebrae, a Embrapa, a Emater, a Cotrisul, a OAB/RS, o Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável (GTPS), o Instituto Desenvolve Pecuária e universidades, dentre outras entidades.

As atividades que serão desenvolvidas foram estruturadas em quatro eixos: Negócios, finanças verdes e sustentabilidade; Educação, cultura e turismo; Ciência tecnologia e inovação; e Políticas, projetos e investimentos.

Como o evento foi idealizado

O Sindicato Rural de Lavras do Sul é reconhecido pela atuação e capacidade de promover eventos do setor, como os inúmeros remates, O Pampa e o Gado, Encontros da Alianza del Pastizal. A instituição foi procurada para realizar um evento grandioso, tanto quanto os de nível Estadual, mas voltado especificamente para a pecuária. A pandemia freou este projeto, que agora foi colocado em prática.

“Entendemos que esse importante Fórum deve debater todo o Sistema de Produção da Pecuária, baseado no que já desenvolvemos, mas com os olhos voltados para o futuro, com uma preocupação muito grande com o nosso Ecossistema”, esclarece Telmo Raimundi Ferreira, vice-presidente do Sindicato e coordenador do eixo Negócios, Finanças Verdes e Sustentabilidade.

O Universo Pecuária terá muitos eventos que ocorrerão de forma simultânea. Para isso, foram criados vários espaços. Toda a atividade pecuária estará em debate.

“Nossa expectativa é de que tenhamos um grande público nos seis dias de evento. Espera-se receber visitantes de todo o Rio Grande do Sul, e inclusive já há a participação de pessoas de outros Estados da federação. O Universo Pecuária vem para ajudar na mudança de um perfil cultural e turístico da nossa região, pois embora a rede hoteleira de Lavras esteja aumentando a sua capacidade, assim como muitas residências também estão sendo locadas, muitas pessoas irão se hospedar em cidades próximas”, revela Ferreira.

De acordo com ele, a crescente evolução da pecuária, a qualificação genética dos rebanhos, a integração lavoura-pecuária, o melhoramento dos campos nativos e a mão de obra qualificada, entre outros fatores, estão provocando mudanças no setor, como um aumento da taxa de prenhez, da lotação e do disfrute, e uma redução da idade do abate.

“O Sindicato é um dos pioneiros da adaptação do novo mercado, dando suporte técnico aos seus associados e, principalmente, tendo aqui a melhor praça de comercialização do Estado”, comemora.

Cotrisul debaterá a integração lavoura-pecuária

Nos últimos 20 anos, houve um incremento significativo da área com sistemas integrados de produção no Brasil. A área destinada aos sistemas de Integração Lavoura-Pecuária (ILP) no Estado é de 31,17% dos mais de 7 milhões de hectares usados para a agropecuária.

Mas essa área pode crescer ainda mais, conforme o engenheiro agrônomo Pedro Arthur de Albuquerque Nunes, pesquisador da Cooperativa Central Gaúcha Ltda (CCGL), em Cruz Alta. No dia 05 de novembro, às 16h, ele falará sobre Integração Lavoura-Pecuária, em palestra organizada pela Cotrisul.

Nunes estima que a maior parte dos sistemas integrados no Estado ocorra com as culturas de inverno, após o plantio de soja, milho e arroz, e garante que ainda há espaço para o crescimento das áreas com adoção dos sistemas de produção integrados. Porém, um dos entraves para esse aumento é a resistência de alguns produtores, que apontam o pisoteio do gado como uma dificuldade. O encontro servirá para desmistificar esta concepção, além de abordar outros tópicos ligados a este tema.

Emater discutirá artesanato em lã e juventude rural

A cadeia produtiva da lã também terá espaço na programação do Universo Pecuária. A ovinocultura sempre foi uma atividade de grande importância econômica e de tradição para o Estado, que chegou a ter um rebanho ovino de 16 milhões de cabeças, mas viveu uma crise anos 1980 e 1990 devido à concorrência das fibras sintéticas, o que provocou uma redução de investimentos no setor primário, tanto na agricultura como na pecuária, e levou os pecuaristas a diminuírem os criatórios.

O Rio Grande do Sul continua sendo um dos principais produtores de ovinos do Brasil. A maioria dos produtores dedica-se à produção de carne, mas a lã não foi esquecida e também contribui com a renda das propriedades.

A integração do jovem e a valorização da lã ovina por meio da produção de artesanato são os principais objetivos do II Seminário da Lã para a Juventude, que será promovido em conjunto pela Emater/Ascar de Lavras do Sul, pelo Instituto Estadual de Educação Dr. Bulcão e pela Associação de Artesãos Tecelagem Lavrense, no dia 3 de novembro. A atividade será realizada das 8h às 12h, na pista de remates do parque de exposições, reunindo diversos segmentos da cadeia produtiva da lã, e terá demonstração prática sobre esquila e painéis que discutirão o futuro da ovinocultura de Lavras e do Estado.

OAB/RS promoverá painel

A OAB/RS promoverá um painel para discutir questões relacionadas à pecuária, como crédito, seguro agrícola e o planejamento sucessório na propriedade rural. O evento será realizado no dia 02 de novembro, em uma ação das comissões permanentes de Direito Ambiental e da Jovem Advocacia, além da Comissão Especial de Direito Agrário e do Agronegócio (CEDAA) da OAB/RS.

A abertura será às 9h, com o pronunciamento do presidente da OAB/RS, Leonardo Lamachia, e do presidente da CEDAA, Antônio Carmelo Zanette. Às 9h30min, Zanette fará a palestra magna ‘Advocacia no agronegócio’, e, às 10h, haverá uma oficina para profissionais da área, com o tema ‘Planejamento sucessório na prática: investindo em planejamento – sucessão e tributos’. Os palestrantes serão os advogados Alexandre Carter Manica e Conrado Paulino da Rosa.

À tarde, ocorrerão palestras abertas ao público, com temas como: ‘Planejamento Sucessório: Investindo em planejamento – sucessão e tributos ao lado do produtor’, ‘Sustentabilidade na Pecuária’, e ‘Alternativas de financiamento do produtor rural’, entre outras.

Foto: Divulgação