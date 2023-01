Rede de água da Serra do Santa Bárbara deve ser ampliada

A rede de abastecimento de água da localidade de Serra do Santa Bárbara deve ser ampliada. As tubulações para a execução da obra, que abrangerá a região do Frigorífico Sentinela até a Escola Municipal Lino Azambuja já foram adquiridas, com verbas provenientes de uma emenda impositiva do vereador Luis Fernando Torres (PT).

Segundo a secretária de Agropecuária, Indústria e Comércio, Michele Mendes, os baixos índices de precipitação pluviométrica tornam a ampliação necessária. Além disso, a comunidade escolar, atualmente, tem de suprir sua demanda de água através de um açude, que serve também para atender os animais.

Informações e foto: Imprensa Câmara