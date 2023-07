Safra gaúcha de azeites de oliva bate recorde

Mais de 580 mil litros foram produzidos no Estado, 29% a mais do que na temporada anterior

A Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) e o Instituto Brasileiro de Olivicultura (Ibraoliva) anunciaram, na segunda-feira, dia 03, os números da safra 2022/2023 de azeites de oliva no Rio Grande do Sul. Foram produzidos 580,228 mil litros, o que representa um aumento de 29% em relação à temporada anterior. Além disso, também cresceu o número de fábricas no Estado, que chegou a 22, o dobro do que havia há cinco anos.

Nesta safra, foram plantados 6,2 mil hectares de oliveiras em 110 municípios, sendo Pinheiro Machado, Canguçu, Encruzilhada do Sul, Bagé, Cachoeira do Sul, Dom Feliciano, Santana Livramento, São Gabriel e Viamão os maiores produtores. O Estado possui 4,3 mil hectares de áreas em idade produtiva (quatro anos ou mais) e 340 produtores. Já o número de marcas de azeite está em 93, 32% superior à safra anterior.

Segundo o coordenador da Câmara Setorial da Olivicultura da Seapi, Paulo Lipp, pode-se considerar uma boa safra das oliveiras a deste ano.

– Os 29% de aumento na produção de azeites em relação ao ano passado devem-se, em parte, à entrada de áreas novas em produção e aos acertos de tecnologia para as nossas condições de clima e de solo que os produtores e técnicos vêm aplicando. Também demonstra a característica natural das oliveiras, de suportar prolongados déficits hídricos, como o causado pela estiagem do último verão – destacou.

Renato Fernandes, presidente do Ibraoliva, observou que o paralelo 30 cruza o Estado, comprovado como ideal para a produção de oliveiras.

– O Rio Grande do Sul atravessa secas constantemente, e mesmo assim, os números são surpreendentes. Tivemos um aumento de 100% nos lagares, e isso é um crescimento incrível – celebrou o dirigente.

Ele afirmou, contudo, que um dos desafios dos produtores gaúchos é o combate aos azeites falsificados e àqueles estrangeiros que chegam com defeitos.

– Estes não são extravirgem. Possuem defeitos, e azeite com defeito é virgem. O azeite de oliva é o segundo produto mais falsificado no mundo – afirmou Fernandes, ressaltando o trabalho de fiscalização que tem sido feito.

O presidente do Ibraoliva também abordou a necessidade de apoio para escoar as safras.

Flávio Obino Filho, vice-presidente da entidade, disse que é importante conseguir explicar para o público a diferença entre o azeite produzido no Rio Grande do Sul e o de prateleira.

– O azeite que é produzido na Europa, às vezes, nem virgem é, de segunda categoria, e nós compramos no Brasil como se fosse o melhor. Já mostramos para o mundo que temos qualidade, mas precisamos mostrar em casa. As medalhas que os azeites estão ganhando lá fora são fundamentais, mas, para nós, a mais importante é a do Selo Produto Premium Origem e Qualidade RS – declarou.

O secretário Estadual da Agricultura, Giovani Feltes, destacou que a produção de azeite está chegando a um estágio de escala industrial e que a abertura de mercados é essencial.

– Hoje, temos uma área de 4,3 mil hectares em idade produtiva, mas temos cerca de 6,2 mil hectares plantados. Isso nos dá a garantia de que chegaremos a ter, nos próximos anos, aproximadamente 900 mil litros de azeite produzidos. E temos de achar mercado para isso – afirmou.

Informações: Ascom/Seapi e Ascom/Ibraoliva

Foto: Nestor Tipa Júnior/AgroEffective