Secretaria segue distribuindo água pelo interior

Desde 23 de dezembro de 2022, quase um milhão litros já foram levados até comunidades que enfrentam falta de água devido à estiagem

Uma forte estiagem atinge o Rio Grande do Sul, causando prejuízos nas lavouras e falta de água para consumo humano e animal em diversas regiões. Em Caçapava, o cenário não é diferente, e desde 23 de dezembro de 2022, a Secretaria de Agropecuária, Indústria e Comércio está distribuindo água potável no interior do município. No início, eram utilizados dois caminhões; agora, já são necessários três.

De acordo com levantamento da Secretaria, enviado à Gazeta na segunda-feira (12), até 03 de março de 2023, 937.643 litros foram distribuídos em 29 localidades, para consumo humano e animal. Mais da metade apenas no último mês.

Analisando os dados, é possível perceber que a situação vem se agravando. Entre 23 de dezembro e 09 de janeiro, 18 regiões eram atendidas. De 15 de janeiro a 1º de fevereiro, esse número subiu para 19, e de 02 de fevereiro a 03 de março, para 26.

A secretária Michele Mendes destaca a necessidade de uma conscientização do uso de água, pois a Secretaria está sobrecarregada com os pedidos de auxílio.

Município em situação de emergência

Caçapava teve seu decreto de situação de emergência reconhecido pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) em 24 de fevereiro, e agora aguarda o envio de verbas federais para o combate à estiagem. Conforme Michele Mendes, foram solicitados recursos para a compra de 100 cestas básicas, aquisição de combustível para três meses, seis reservatórios de água para transporte e locação de dois caminhões-pipa.

– Pedimos todos os itens que eram possíveis – disse a secretária.

Confira quantos litros de água foram distribuídos em cada localidade:

23/12 a 09/01 15/01 a 01/02 01/02 a 03/03 Total Picada Grande 61.200 47.000 89.000 157.200 Serra do Santa Bárbara 5.000 1.550 9.300 15.850 Rincão de Lourdes 20.100 24.850 47.000 91.950 Colônia de Santa Bárbara 14.500 14.000 4.500 33.000 Cerro da Picada 6.500 7.900 13.500 27.900 Alto da Meia-légua 6.500 5.500 9.800 21.800 V das Estradas 4.000 5.000 17.000 26.000 Coxilha de São José 10.800 25.200 39.650 75.650 Picada das Graças 9.400 34.500 104.500 148.400 Pedra do Segredo 2.000 ————— 1.500 3.500 Faxinal 10.000 8.500 24.100 42.600 Lajeadinho 2.500 ————— 2.500 5.000 Forninho 5.000 ————— 5.600 10.600 Seivalzinho 10.000 9.500 5.000 24.500 Colônia de Santa Tereza 10.000 ————— 4.500 14.500 Rincão dos Farias 15.000 5.000 35.000 55.000 Vila Progresso 9.000 30.500 110.600 150.100 Rincão Bonito 3.000 6.000 6.000 15.000 Frigorífico ————— 4.500 ————— 4.500 Irapuazinho/Parada Mário ————— 3.000 11.300 14.300 Estrada do Segredo ————— 1.200 1.810 3.010 Esquina do Segredo ————— 1.000 8.750 9.750 Rincão dos Correias ————— 1.000 ————— 1.000 Varzinha ————— ————— 2.200 2.200 Vila do Frigorifico ————— ————— 5.100 5.100 Cerca de Pedra ————— ————— 1.500 1.500 Santa Barbinha ————— ————— 5.000 5.000 Guaritas ————— ————— 5.000 5.000 Santa Bárbara ————— ————— 700 700 Total de água potável distribuído no interior de Caçapava 937.643

Foto: Imprensa Prefeitura