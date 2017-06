SÁBADO: museu, biblioteca e carros antigos 

O Museu Lanceiros do Sul, após ter passado por uma série de intervenções, realizadas pela equipe da Secretaria de Cultura e Turismo (Secultur), buscando adequar seu ambiente para assim propiciar uma visitação adequada do público vem realizando a sua abertura fora do horário convencional de funcionamento dos órgãos públicos municipais.

Com a grande repercussão e aceitação desta ação por parte do público, neste final de semana, o Museu estará aberto das 14 às 18h30 e a Biblioteca Pública Municipal Domingos José de Almeida das 14 às 16h.

Portanto, estão todos convidados a prestigiar o Centro de Cultura, assim como, a exposição de carros antigos, que estará ocorrendo na tarde de sábado em frente à Igreja Matriz, Clube União Caçapavana no Largo Farroupilha.

(Coordenadoria de Comunicação da Prefeitura)