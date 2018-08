Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) revelam que Caçapava foi um dos municípios que mais geraram empregos na região. Segundo o CAGED, no primeiro semestre a cidade criou 163 empregos no saldo geral de todos os setores.



Na região, Santa Maria gerou 210 empregos, enquanto Cruz Alta e São Gabriel tiveram saldo negativo, -460 e -243 empregos, respectivamente.

SALDO DE EMPREGOS 1º SEMESTRE / 2018

Caçapava Cruz Alta Rosário Santiago São Gabriel

Comércio -22 10 -36 -28 -31

Serviços 177 -90 11 1 -62

Indústria -17 27 10 -8 -30

Construção civil 14 -16 -13 5 -5

Agropecuária -27 -398 74 22 -106