Samu poderá ser acionado por aplicativo para celular

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) poderá ser chamado por um aplicativo para celular. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, a novidade, que será lançada em breve nas plataformas Android e iOS, terá como principal vantagem o pré-cadastramento de dados pessoais do usuário e a sua localização por GPS, o que dará maior agilidade ao atendimento.

Ao ligar para o Samu leva-se, em média, 90 segundos para que o atendente obtenha todas as informações de identificação do usuário, como nome e local. Com esses dados cadastrados no aplicativo, a estimativa é reduzir algo entre 20 e 30 segundos neste tempo. A nova ferramenta é gratuita e não substituirá o atendimento pelo telefone 192.

O aplicativo será um complemento ao serviço. Após baixá-lo, o usuário faz um cadastro, informando seu nome, data de nascimento e CPF. Ao precisar entrar em contato com o Samu numa urgência, o usuário abre o aplicativo no telefone, pelo qual pode chamar o serviço para si ou para outra pessoa.

O programa faz a ligação para o telefone 192, automaticamente, e um atendente recebe a ligação, já com as informações básicas de identificação do usuário. Além disso, a pessoa pode marcar onde está por GPS ou deixar pré-cadastrados endereços favoritos.

Numa primeira fase, o aplicativo estará disponível para os 257 municípios, entre eles, Caçapava, atendidos pela Regulação Estadual, local que recebe as chamadas e aciona o socorro.