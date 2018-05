Objetivo é levar inovação para os municípios da região

Mais uma vez São Sepé sediará um encontro para fomentar o uso de tecnologia nos municípios da região. Em parceria com a Rede Cidade Digital (RCD), a Prefeitura de São Sepé realiza no dia 14 de junho o II Fórum de Cidades Digitais do Centro do RS, com o objetivo de levar informação aos gestores públicos sobre como melhorar o atendimento à população e modernizar os processos através das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). O primeiro evento aconteceu em 2015.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo http://forum.redecidadedigital.com.br. De acordo com o diretor da RCD, José Marinho, o encontro tem o objetivo de facilitar investimentos nos municípios e promover a troca de experiências. “É a oportunidade para conhecer modelos em andamento nos municípios, as políticas públicas e diversas soluções de mercado, tudo que possa contribuir com o planejamento municipal”, explica.

A primeira edição aconteceu em 2015 e reuniu representantes de quase 30 localidades. A partir de lá, a Prefeitura de São Sepé investe na modernização dos serviços como a gestão online de documentos. Desde a implantação do sistema naquele ano, quase 100 mil documentos tramitaram eletronicamente e apenas com impressão mais de R$42 mil foram economizados.

Neste ano, entrou em operação a central de videomonitoramento composta por 78 câmeras. A Saúde é outro setor que passou a ser totalmente informatizado para garantir controle de gestão. Segundo o prefeito Léo Girardello, além de resultar em melhor atendimento ao cidadão, a medida reduz custos e mostra mais efetividade ao poder público.

Para o prefeito, o Fórum será mais uma oportunidade para que os municípios possam dialogar sobre o desenvolvimento regional. “Iniciamos os debates sobre novas tecnologias e aos poucos conseguimos implantar em São Sepé importantes projetos, como a informatização da saúde e o próprio sistema de videomonitoramento, programas fundamentais para o dia a dia da população”, frisou. O II Fórum de Cidades Digitais do Centro do RS tem o patrocínio da 1DOC.

Serviço:

II Fórum de Cidades Digitais do Centro do RS

14 de Junho – São Sepé

Local: Centro Cultural Afif Jorge Simões

Rua Plácido Gonçalves, 1508 – Centro

Inscrições gratuitas para servidores públicos

http://forum.redecidadedigital.com.br/foruns/saosepe/

Informações pelo forum@redecidadedigital.com.br ou pelo (41)3015-6812