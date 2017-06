Saúde e Beleza – Pholia Negra – Nicola Manipulados

A Pholia Negra é um extrato concentrado da planta Ilex paraguariensis, este vem sendo muito utilizado no Brasil e no mundo como um poderoso emagrecedor.

Essa planta é de origem sul- americana, utilizada há seculos pelos indígenas como um tipo de bebida medicinal. Depois de expandir por toda a América Latina, a Pholia Negra foi parar nos Estados Unidos e na Europa, lugares onde faz grande sucesso.

Se você gosta de “atacar” a geladeira ou de repetir o segundo prato, a Pholia Negra foi feita para você. Ela fornece maior tempo de saciedade, assim você não sentirá a mínima vontade de comer mais do que o seu corpo realmente precisa.

Mecanismo de ação

A Pholia Negra age no estômago, retarda o esvaziamento do estômago e dessa forma, os receptores que existem na parede desse órgão ficarão, constantemente, enviando sinais ao cérebro, e o estômago absorve lentamente os alimentos e a sensação de saciedade fica por mais tempo.

Estudos feitos na USP (Universidade de São Paulo) comprovaram que o uso de Pholia Negra para emagrecer possui eficácia devidamente comprovada graças aos princípios ativos: a teobromina e a cafeína, alcaloides estimulantes, além de ter propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias.

Veja mais alguns benefícios

• Ativa a leptina, hormônio responsável pela sensação de saciedade, o que a tornou famosa como a “sibutramina natural”;

• Age no sistema digestivo, diminuindo a velocidade de esvaziamento do estômago, acelera a plenitude gástrica;

• Possui propriedades termogênicas, acelerando as atividades metabólicas e a queima da gordura visceral (aquela que se acumula nas camadas profundas do abdômen).

• Ajuda a combater o colesterol ruim por ser rica em antioxidantes;

• Tem efeito diurético e controla o índice glicêmico no sangue e ajuda a quebrar a gordura de forma mais eficaz;

• Consegue reduzir o sobrepeso em até 10%, e é eficaz em 30 dias.

Recomenda-se ingerir duas cápsulas de 150mg ao dia, antes das refeições.

Kathiele Dorneles

Laboratorista

Dayane Leon Soares

Farmacêutica CRF/RS 14940

Especialista em Farmácia Clínica

Gerente da Manipulação – Farmácias Nicola