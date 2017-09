Saúde emite nota sobre veículo terceirizado envolvido em acidente

A Secretaria de Saúde, através do setor de transporte, informa que ocorreu na tarde de ontem (14) um acidente, próximo a Pantano Grande, por volta das 17h30, envolvendo um dos veículos tercerizados que estava retornando de Porto Alegre.

De acordo com o motorista, responsável pela empresa DMB Transportes Ltda, o micro-ônibus placas IMC 0015,com capacidade para 25 passageiros, retornava de Porto Alegre, com 15 passageiros, quando um reboque que transportava animais se soltou de uma camionete, que fazia o percurso contrário e bateu na lateral esquerda do veículo caçapavano, que perdeu o controle e saiu da pista.

“Estava chovendo muito na hora do acidente, quando ouvi um estouro, da carroceria se desprendendo, e de repente veio de frente com o micro-ônibus e, para evitar uma tragédia, tentei desviar, mas ela ainda acertou uma parte da frente do veículo e a lateral, nos arremessando para fora da pista”, informou o motorista Dilnei João Rohd Beladona.

A Polícia Rodoviária Federal de Pantano Grande foi acionada para fazer uma perícia do local do acidente, que também contou com apoio do Resgate do Samu, para atender os pacientes que sofreram escoriações leves. Dois deles foram encaminhados ao hospital do Vale do Rio Pardo, um com dor na coluna e outro com suspeita de fratura do dedo.

De acordo com Rogério Arruda Guterrez, um dos passageiros, o motorista evitou uma tragédia:

“Eu também sou motorista e faz 30 anos que dirijo, mas o motorista do micro-ônibus fez milagre e evitou que o veículo subisse o barranco e capotasse. Nós assustamos com o estouro da batida e quando o veículo entrou mato adentro”, lembrou o paciente, que sente dores pelo corpo por conta da batida.

Jair Ferrari, acompanhante de paciente, disse que estava em um dos bancos da frente, no corredor e que o motorista estava em velocidade baixa, devido a chuva: “O ônibus atravessou a pista e quase foi para o barranco, ele foi muito hábil em controlar o veículo”.

O coordenador dos transportes de saúde, Vica, informou que a empresa DMB acionou outro veículo para buscar os pacientes que estavam no micro que se enolveu no acidente e que por volta das 23h a Secretaria enviou outro veículo para buscar os dois pacientes (mais um acompanhante) que estavam em observação no Hospital de Rio Claro.

A Secretaria de Saúde entrou em contato com os passageiros que estavam no micro-ônibus nesta sexta-feira e informou que todos passam bem, apesar do susto e que está a disposição deles. Informou também que está em contato com a empresa prestadora do serviço de transporte e aguarda o laudo da perícia da Polícia Rodoviária.

Comunicação da Prefeitura / Caçapava do Sul

16.09.2017 07h41min