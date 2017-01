Saúde quita débito com 285 hospitais após repasse de recursos

Foto: Marcelo Marques/Gazeta



Na sexta-feira, dia 27, o governo do Estado quitou dívidas com 85% dos hospitais filantrópicos que prestam atendimento pelo Sistema Único de Saúde, entre eles, o Hospital de Caridade Dr. Victor Lang de Caçapava do Sul. O valor repassado não foi informado pela Secretaria Estadual da Saúde.

O anúncio foi feito em Porto Alegre, pelo secretário da Saúde, João Gabbardo dos Reis, que informou que estão sendo pagos R$ 66 milhões, que, somados aos R$ 148 milhões repassados na semana passada, totalizam R$ 214 milhões.

Foram beneficiados 285 hospitais que tinham valores a receber dos incentivos estaduais. João Gabbardo destacou que, nos últimos dias, fez contato com a direção de mais de 200 hospitais, quando recebeu um relato da situação de cada um.

“Ouvi as dificuldades de todos e constatei que, em função da crise, muitas entidades melhoraram suas administrações e qualificaram a gestão”, disse o secretário. Nesses contatos, o secretário também solicitou a todos que priorizem o pagamento de funcionários e médicos.

Segundo Gabbardo, os hospitais que não foram incluídos nos pagamentos desta sexta-feira estão sendo chamados pela Secretaria da Saúde (SES) e, nos próximos 30 dias, receberão uma proposta para a quitação dos débitos.

Veja aqui a lista dos hospitais que receberam recursos.

Fonte: SES

Texto: Ascom SES