Audiência Pública debate atendimentos na maternidade do HCVL

Foi realizada, na manhã de ontem, dia 14, no Instituto de Educação Augusta Maria de Lima Marques, uma Audiência Pública promovida pela Prefeitura para debater os atendimentos prestados na maternidade do Hospital de Caridade Dr. Victor Lang (HCVL). Participaram representantes da Administração Municipal, da Câmara de Vereadores, do Coletivo Mães Caçapava do Sul, do Coletivo Nacional de Enfrentamento à Violência Obstétrica Nascer Direito, do Hospital e do Ministério Público (MP).

Conforme a Prefeitura, aproximadamente 50 pessoas participaram da Audiência. Cada órgão ou entidade representativa, assim como a comunidade em geral, pode se manifestar durante a reunião. Em nome do HCVL, o diretor-clínico Jeferson Devens disse que a instituição está aberta ao diálogo para que sejam discutidas as mudanças necessárias.

Daiane Dutra, Maiara Rosa e Laura Cardoso, representando os Coletivos, abordaram o parto humanizado e as técnicas garantidas por lei durante a gestação e o parto. Elas também falaram sobre as sete denúncias protocoladas junto ao MP em Caçapava.

O prefeito Giovani Amestoy e a secretária de Saúde, Inês Salles, destacaram que cabe ao Poder Executivo, além de garantir o acesso à Saúde conforme previsto na Constituição, acompanhar estes procedimentos.

À Gazeta, o promotor Gabriel Munhoz Capelani, que representou o MP na Audiência, disse que o evento foi um espaço muito importante de debate, e que ficou estabelecido que o Município formará uma comissão para tratar o tema. Além disso, em 90 dias, deve ser realizada nova reunião.

Sobre os procedimentos do MP frente às denúncias recebidas, Capelani disse que segue aguardando respostas dos Conselhos de Medicina e de Enfermagem e da Coordenadoria de Saúde, e que determinará que seja colhida a manifestação do Hospital.

Conforme a Assessoria de Comunicação da Prefeitura, o Município aumentará o atendimento pré-natal, estendendo o acompanhamento médico aos pais.

Foto: Imprensa Prefeitura