Funcionários do Hospital participam de curso

O Hospital de Caridade Dr. Vitor Lang (HCVL) realizou, nos dias 27 e 28 de maio, um curso sobre Emergências Clínicas e Traumáticas Intra-Hospitalar. A formação foi oferecida a enfermeiros, a acadêmicos e a técnicos de enfermagem do HCVL e do Pronto Atendimento (PA).

O treinamento teórico-prático teve o objetivo principal de oferecer um programa educacional para equipes, capacitando-as para atuar de forma eficaz no atendimento de urgências e emergências clínicas e traumáticas, tanto no pré-hospitalar como em unidades de urgência e emergência. O conteúdo prático foi desenvolvido através de simulações com manequins e alguns equipamentos específicos, além de discussões de casos clínicos.

Segundo o professor Giovane Souza, a equipe de profissionais do HCVL que participou do curso é muito boa, interessada em aprender novas técnicas e em evoluir dentro da profissão, e se dedicou muito para levar o melhor atendimento aos pacientes do Hospital e do PA.

A enfermeira Francieli Casanova disse que o curso foi importante para a atualização da equipe, pois tratou dos casos em que eles mais atuam, tanto no Hospital quanto no PA, e sempre surgem novas técnicas e informações nesta área.

Informações e fotos: Imprensa/HCVL