HCVL realiza pesquisa sobre o atendimento na maternidade

O Hospital de Caridade Dr. Victor Lang (HCVL) realizou uma pesquisa de satisfação sobre o atendimento na maternidade da instituição durante o mês de maio. Segundo o HCVL, foram entrevistadas 21 pacientes que utilizaram os serviços entre os dias 04 e 31. Destas, 17 foram atendidas pelo SUS, duas pelo IPERGS e duas de forma particular.

As respostas à pesquisa mostraram que, das 21 pacientes, apenas nove haviam sido atendidas pela primeira vez no Hospital, e que 13 das entrevistadas buscaram os serviços da instituição por indicação médica. As demais disseram ter ido ao HCVL por escolha pessoal.

Com relação ao pré-natal, 17 pacientes informaram que o realizaram na rede pública; duas com médicos particulares; uma não realizou; e uma não respondeu. Vinte entrevistadas disseram que receberam as devidas orientações sobre o trabalho de parto e a amamentação durante o pré-natal.

Ainda conforme o HCVL, nenhuma das entrevistadas permaneceu mais de três dias internadas e, no período em que a pesquisa foi realizada, ocorreram 18 partos na instituição, sendo 12 cesáreas e seis naturais. Em 2022, já foram realizados 116 partos no HCVL, sendo 43 naturais (37%) e 73 por meio de cesariana (63%).

De acordo com o Hospital, o propósito da pesquisa foi verificar a qualidade do serviço prestado, apurar deficiências que necessitem de correção e ouvir sugestões sobre aspectos que possam ser aprimorados no setor de maternidade, no qual o HCVL é referência de média complexidade para Caçapava e Lavras do Sul.

Texto: Daniel Miranda/HCVL – adaptado

Imagem: HCVL/Divulgação