Obstetras, HCVL e Prefeituras prorrogam negociações

Após reunião realizada na tarde de ontem, dia 15, entre representantes do Hospital de Caridade Dr. Victor Lang (HCVL), a coordenadora do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) na Região Sul, Daniela Alba, a responsável pelo Núcleo Simers de Obstetrícia, Márcia Barbosa, e os prefeitos de Caçapava, Giovani Amestoy (PDT), e de Lavras do Sul, Sávio Prestes (PDT), o Sindicato enviou nova nota à imprensa informando que foi acordada a prorrogação das negociações para que os obstetras que prestam serviços no Hospital continuem atuando na instituição. Em 15 dias, deve ser apresentada uma nova proposta aos médicos.

Segundo o documento, “o prazo de duas semanas servirá, de acordo com os chefes do Executivo de cada cidade, para encaminhar os processos burocráticos e legislativos sobre o tema. No início da noite, a proposta foi apresentada ao corpo obstétrico, que a aceitou. A nova rodada de negociações precisa ser concluída, de acordo com o novo prazo legal, até 21.10, sem novas postergações.”

Conforme o Simers, as negociações iniciaram em 21 de julho.

Procurada pela Gazeta, a Assessoria de Comunicação da Prefeitura informou que o Município deve se manifestar sobre o tema ainda hoje.

Saiba mais em http://gazetadecacapava.com.br/saude/obstetras-pedem-demissao-coletiva-diz-simers/

Foto: arquivo Gazeta