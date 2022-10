Obstetras rejeitam proposta e negociações seguem até sexta-feira

Os obstetras que atendem no Hospital de Caridade Dr. Victor Lang (HCVL) não aceitaram a proposta apresentada pelas prefeituras de Caçapava e de Lavras do Sul em reunião ocorrida na sexta-feira, dia 14, informou o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers), que representa os profissionais nas negociações, em comunicado enviado à imprensa.

De acordo com a nota, “na reunião, chegou-se a um valor minimamente acima do já praticado”. Na noite de segunda-feira, dia 17, a proposta foi apresentada aos médicos em Assembleia Geral Extraordinária e recusada por unanimidade. Além disso, também foi decidido extinguir a prestação de serviços no HCVL. A data prevista para que isso aconteça é sexta-feira, dia 21, quando serão completados três meses de tratativas.

Conforme o Simers, os obstetras pedem melhorias nos honorários e nas condições de trabalho, já que “recebem atualmente cerca de metade do valor praticado em nível regional, além de uma série de fatores que culminaram na desvalorização profunda da categoria, que não possui contrato formal como prestadores de serviço”.

O Sindicato finaliza a nota dizendo que os médicos seguem abertos a negociações até sexta-feira. A Gazeta procurou a administração do Hospital e a Prefeitura. De acordo com a Assessoria de Comunicação do HCVL, a maior parte dos pedidos apresentados pelos profissionais e relacionados a questões médicas foi atendida, e a instituição seguirá com as negociações. Caso não haja mudança de decisão por parte dos obstetras, o Hospital divulgará um posicionamento oficial.

A Assessoria de Comunicação da Prefeitura informou que, na tarde de hoje, dia 19, a Administração Municipal se reunirá com representantes do Hospital e da Prefeitura de Lavras do Sul para formular uma nova proposta que será apresentada aos médicos.

Foto: arquivo Gazeta