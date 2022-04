Prefeito se reúne com grupo de mães

O prefeito Giovani Amestoy (PDT) e a secretária Geral, Cássia Freitas, tiveram uma reunião com representantes de um Coletivo de mães que enviou uma carta ao Hospital de Caridade Dr. Victor Lang solicitando melhorias no atendimento do Centro Obstétrico da entidade.

Segundo a Assessoria de Comunicação da Prefeitura, no encontro, que ocorreu na segunda-feira, dia 25, o Coletivo apresentou as demandas e as denúncias contidas na carta, e Amestoy garantiu que a Administração Municipal acompanhará o caso de perto. O prefeito também anunciou a doação de uma cama especial para gestantes ao Hospital. Esta era uma das demandas do Coletivo.

Ainda de acordo com a Assessoria de Comunicação da Prefeitura, na carta, o Coletivo diz que está “em busca de um atendimento gentil, humano e empático para todas as gestantes, parturientes e puérperas de Caçapava”, que falta ao atendimento realizado na maternidade do Hospital um Plano de Parto, Práticas e Hábitos não usuais durante o pré-parto, o parto e o pós-parto, manobra de Kristeller, que há um uso inadequado de ferramentas como fórceps e que é violado o direito de a gestante ter um acompanhante, entre outras demandas.

A Assessoria de Comunicação da Prefeitura também informou que Amestoy solicitará uma reunião com a equipe do Hospital para discutir as demandas do Coletivo.

Foto: Imprensa Prefeitura