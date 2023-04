Quase duas toneladas de alimentos impróprios para o consumo são apreendidas em Caçapava

Agentes do Programa Segurança Alimentar RS fiscalizaram cinco mercados de Caçapava, na quarta-feira, dia 05. Durante a ação, 1,9 tonelada de alimentos impróprios para o consumo foram apreendidos e inutilizados. Todos os locais foram autuados.

Conforme o coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco – Segurança Alimentar), promotor de Justiça Alcindo Luz Bastos da Silva Filho, produtos com prazo de validade vencido, sem procedência, armazenados de forma inadequada, com embalagens adulteradas, além de comercialização indevida de álcool 92,8° e de medicamentos em mercados foram as principais irregularidades encontradas.

Participaram da fiscalização o promotor de Justiça de Caçapava, Gabriel Munhoz Capelani; servidores do Gaeco – Segurança Alimentar; e representantes da Vigilância Sanitária do município, da Secretaria Estadual da Saúde, da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), da Delegacia de Polícia de Proteção ao Consumidor (Decon) e da Patrulha Ambiental da Brigada Militar (Patram).

Informações e fotos: Ascom/MPRS