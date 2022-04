Vacinação contra a Covid-19 sofre alterações em Caçapava

Devido ao início da imunização contra a gripe e o sarampo, a partir de hoje, dia 04, há mudanças no horário de vacinação contra a Covid-19 na Policlínica. Quem tem entre 12 e 59 anos receberá suas doses nas segundas, quartas e sextas, pela manhã. As crianças de 05 a 11 anos serão vacinadas nas terças e quintas, também pela manhã. Já quem tem mais de 60 anos deve buscar a Policlínica à tarde, em qualquer dia da semana.

Vacinação contra a gripe e o sarampo

As campanhas de vacinação contra a gripe e o sarampo começam hoje e se estendem até 03 de junho. Elas se darão em duas etapas: de 04 a 30 de abril, podem vacinar-se idosos (gripe) e profissionais da área da saúde (gripe e sarampo); e de 02 de maio a 03 de junho, o público em geral (gripe) e as crianças (sarampo). As doses serão aplicadas apenas à tarde.

Foto: Catherine Vargas/Imprensa Prefeitura