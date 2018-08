Ihoko Mota (2ª esq.p/dir) representou o município no evento

(Foto: Divulgação)

A secretária da Fazenda, Ihoko Nakashima Mota, participou entre os dias 18, 19 e 20, no Polo Regional de Ensino à Distância de Sobradinho, do curso sobre o Sistema de Convênios do governo Federal (Siconv), promovido pelo Consórcio Intermunicipal do Vale do Jacuí.



O curso foi ministrado pelo professor Alessandro Kosics Reis. Os participantes fizeram exercícios práticos do cadastramento de propostas no portal de convênios do governo Federal, assim como o acompanhamento, complementação e posterior prestação de contas no portal.



Na oportunidade Reis sanou dúvidas das propostas já cadastradas dos municípios. O treinamento foi uma das primeiras ações da escola de gestão do Consórcio Intermunicipal do Vale do Jacuí.



Estiveram presentes representantes de Arroio do Tigre, Caçapava, Estrela Velha, Sobradinho, Tunas e Lagoão, além dos funcionários do Consórcio e também da Associação dos Municípios do Centro Serra (AMCSserra).