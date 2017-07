Secretário apresenta o SIM para oito prefeitos da região

O Secretário de Segurança Pública do Estado, Cezar Schirmer, estará em Caçapava nesta sexta-feira, dia 07, para apresentar o Sistema de Segurança Integrada com Municípios (SIM).

O evento será realizado às 10h, na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), reunirá oito prefeitos de municípios da região: Caçapava, Cachoeira, Lavras, Santa Margarida, Santana da Boa Vista, São Gabriel, São Sepé e Vila Nova. Além de vereadores de Caçapava e região.

Também participam da reunião representantes da Brigada Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Susepe, Promotoria Pública, Poder Judiciário, entidades, sindicatos e imprensa.

Programação

– 11h: Visita à Prefeitura de Caçapava do Sul

– 11h15: Visita à Brigada Militar

– 11:30: Reunião de Apresentação do SIM/RS (Associação Atlético Banco do Brasil)

Com informações da Prefeitura e SSP/RS

Foto: Divulgação