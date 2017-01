Seduc RS informa sobre reorganização de turmas para este ano letivo

1- A população educacional no Rio Grande do Sul registra queda nos últimos 12 anos. De acordo com dados do Censo Escolar, em 2004 eram 2,7 milhões de alunos. Em 2015, o Censo registrou 2,3 milhões de estudantes em todas as redes (Federal, Estadual, Municipal e Privada).



2- Diante desta realidade, a Secretaria da Educação deu início ao processo de reorganização. No ano passado, as 2,5 mil escolas da Rede Estadual possuíam 41,5 mil turmas. Para este ano, o trabalho de reorganização ainda está em curso e, até o momento, resultou na aglutinação de cerca de 600 turmas. O trabalho ocorre da seguinte forma: se em uma escola havia, em 2015, duas turmas de uma mesma série, sendo uma com 11 e outra com 12 alunos, em 2016 passará a existir uma única turma, com 23 estudantes.



3- A reorganização de turmas também observa a necessidade de socialização dos estudantes, com turmas que garantam o convívio e a troca de experiências e conhecimentos entre os alunos.

4 – Os pareceres do Conselho Estadual de Educação (CEED) que regram o número máximo de estudantes por turma estão sendo cumpridos à risca. São eles:



Ensino Fundamental, parecer CEED 1400/2002:

1º ano do ensino fundamental – até 25 alunos;

Do 2º ano ao 4º ano – Até 30 alunos;

Do 5º ao 9º ano – Até 35 alunos;

Espaço físico – 1,20m² por aluno.



Ensino Médio, Parecer CEED 580/2000 determina:

1,20m² por aluno;

Área não inferior a 15m²;

1º ao 3º ano – até 50 alunos.



5- Escolas do campo, indígenas e quilombolas recebem tratamento diferenciado, assim como as regiões onde a oferta de outras redes é insuficiente ou inexistente.

6- Por fim, a medida otimiza a utilização de recursos humanos e espaços escolares.



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO