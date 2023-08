Cotrisul adere ao PISEG

A Cooperativa Tritícola Caçapavana (Cotrisul) aderiu ao Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul (PISEG), que visa melhorar a estrutura dos órgãos de Segurança. O apoio foi firmado na quarta-feira, 26 de julho, em evento que contou com a participação de membros da administração da Cooperativa; da Brigada Militar e de seu grupo de apoio; além de empresários e contadores parceiros.

O PISEG possibilita a empresários destinar até 5% do saldo devido de ICMS ao Estado para aplicação na compra de itens como veículos, armamentos, munições, capacetes e coletes balístico, outros itens. De acordo com a Cotrisul, o que a levou a aderir ao programa foi compreender “a importância vital de contribuir para a segurança pública da região” e acreditar “que unir esforços e recursos é essencial para fortalecer a proteção e bem-estar de nossa comunidade”.

Foto: Cotrisul/Divulgação