PRF realiza ação educativa em Caçapava

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), em parceria com o SEST/SENAT de Santa Maria, realizou uma ação educativa na manhã de hoje, dia 29, na BR 392, em Caçapava. Na atividade, denominada “Cinema Rodoviário”, os policiais abordavam os veículos e convidavam seus ocupantes a assistir uma palestra, com o objetivo de sensibilizar e educar motoristas e passageiros para reduzir acidentes e preservar vidas. Eventos como este fazem parte do calendário de ações de educação para o trânsito da PRF em todo o Brasil.

Utilizando vídeos e outras mídias, foram abordados temas como o uso do cinto de segurança, não usar o telefone celular enquanto dirige, evitar ultrapassagens forçadas ou em locais proibidos, não ingerir bebida alcoólica quando for dirigir qualquer veículo e respeitar o descanso do motorista. Além disso, também foi realizada uma campanha preventiva sobre exploração sexual de crianças e adolescentes.

Foto: PRF/Divulgação