Material apreendido durante ação no bairro Piraju

A Brigada Militar prendeu em flagrante seis pessoas suspeitas de integrarem uma facção criminosa do Rio Grande do Sul. As prisões por por tráfico de drogas e porte ilegal de armas de fogo ocorreram na madrugada de terça-feira, dia 24, no bairro Piraju.



Segundo a BM, foram presos cinco homens e uma mulher e apreendidas 70 pedras de crack, 25 pinos de cocaína, 15 buchas de maconha, dois revólveres e uma pistola calibre 40, roubada há 10 dias de um policial militar em Alvorada.



O grupo foi levado à delegacia de Polícia para registro da ocorrência e após encaminhado ao Presídio Estadual de Caçapava.

Segundo a BM, grupo integra facção criminosa gaúcha

Fotos: Divulgação/Brigada Militar