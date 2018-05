Tempo volta a abrir na quinta conforme previsão do Instituto Climatempo (Foto: Arte/Climatempo)



Conforme boletim do Instituto Climatempo, elaborado especialmente para o Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga), a semana começa com tempo instável e temperaturas baixas em grande parte do Rio Grande do Sul. A previsão é de que essas áreas de instabilidade ganhem força entre segunda (14) e terça-feira (15), havendo a possibilidade de ocorrer pancadas de chuva generalizada até quarta (16). Já na quinta (17) o tempo volta a abrir.

Com a previsão de chuva para o início de semana, os níveis de umidade do solo deverão se elevar ainda mais, beneficiando os tratos culturais e o preparo do solo para o plantio das culturas de inverno e para o arroz, a ser semeado a partir de setembro.

Com relação às temperaturas, após a passagem desta frente fria, uma massa de ar polar deve avançar sobre o estado, ocasionando a queda nas temperaturas. No entanto, não há risco de formações de geadas ou qualquer outro tipo de prejuízo às culturas. Até porque os termômetros podem oscilar na casa dos 10 a 12°C de mínima nas madrugadas de quinta a sábado (19).

Confira a previsão do tempo diariamente no site do Irga.