Atletas da Associação de Karatê Sol Nascente

Os atletas da Associação de Karatê Sol Nascente, Alex Tellier, Carlos Augusto Pignatário, Kenya Maciel, Marco Túlio Castro e o Sensei Sarachi Cunha, representaram Caçapava no Seminário Internacional KWF Brasil Karatenomichi.

O evento que aconteceu no Clube AABB na Lagoa, no Rio de Janeiro, teve a participação dos senseis Mikio Yahara e Masamichi Otsuka e atletas do Brasil, Chile, Argentina e Peru.

Eles tiveram a oportunidade de confraternizarem com atletas de outros países e de obter ensinamentos e orientações para a prática do karatenomichi.