SENAR abre vagas para curso técnico em São Sepé

Estão abertas, até o dia 9 de fevereiro, as inscrições para o curso técnico em Agronegócio. O curso, na modalidade semipresencial, é promovido pelo SENAR em parceria com os Ministérios da Educação (MEC) e da Agricultura e Pecuária e Abastecimento (Mapa). No Rio Grande do Sul, o SENAR-RS oferecerá 120 vagas, distribuídas entre os polos de Cruz Alta e São Sepé, com 60 vagas em cada unidade.

Neste ano, a novidade fica por conta do método de seleção, que será feito por meio de análise curricular. Terão prioridade de acesso às vagas os agentes de assistência técnica e extensão rural, participantes do Programa Rural Sustentável; agricultor familiar e médio produtor, técnicos de assistência técnica e extensão rural que possuam vínculo empregatício. As inscrições serão exclusivamente por endereço eletrônico.

No ato da inscrição, o candidato deverá anexar documentos em PDF como o histórico escolar e indicar o polo de ensino ao qual irá participar das aulas presenciais. As vagas restantes, após a seleção dos candidatos que atendem aos requisitos prioritários, serão distribuídas entre os demais inscritos. Os candidatos que não apresentarem documentação que comprovem vínculo com o setor agropecuário vão concorrer às vagas como público geral.

Atualmente, 222 alunos estão matriculados no Curso Técnico em Agronegócio no Rio Grande do Sul. Nos próximos meses, será realizada a cerimônia de formatura da primeira turma a concluir o curso no estado. Serão 32 alunos que, ao longo de dois anos, aprenderam a identificar os segmentos das cadeias produtivas do setor agropecuários, avaliar os custos de produção e aspectos econômicos para a comercialização de novos produtos e serviços e idealizar ações de marketing.

O curso Técnico em Agronegócio é reconhecido MEC e pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA). Tem carga horária de 1.230 horas, divididas em 80% a distância e 20% com aulas presenciais, no polo indicado pelo candidato aprovado. As aulas presenciais ocorrem nas quintas e sextas-feiras à noite e no sábado durante o dia conforme calendário divulgado no edital do processo seletivo.

O principal desafio do Técnico em Agronegócio é aumentar a eficiência do mercado agrícola e industrial. Por meio de técnicas de gestão e de comercialização, o profissional atua na execução de procedimentos para planejar e auxiliar na organização e controle das atividades de gestão do negócio rural.

Antes de efetivar a inscrição, os candidatos devem ler o edital atentamente, pois o sistema aceita somente uma inscrição por CPF. As inscrições vão até o dia 9 de fevereiro pelo site http://etec.senar.org.br/ . O curso é gratuito. Para mais informações entre em contato via 0800 642 0999 ou pelo e-mail etec@senar.org.br.

Comunicação Senar-RS