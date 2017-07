Seninha vence etapa do Estadual de Automobilismo

Luiz Sena Jr. lidera a competição na categoria Super Turismo

O piloto caçapavano Luiz Sena Jr, o Seninha, venceu a etapa de Santa Cruz do Sul do Campeonato Gaúcho de Automobilismo, na categoria Super Turismo, classe 1.6 Radial, no final de semana passado.

Na classificação ao grid de largada, Seninha e Maicon Roncen, com quem dividiu a pilotagem do carro, garantiram o primeiro lugar no grid. A corrida foi vencida sem dificuldades, com isso, ampliaram a vantagem na liderança do campeonato.

– Agradecemos a equipe pelo belo trabalho. Saímos de Santa Cruz com uma boa vantagem na liderança. Agora é preparar o carro para próxima etapa no dia 30 deste mês, em Tarumã – disse Seninha.

Gazeta de Caçapava

Foto: Grégori Daí Prá/Assessoria Schaefer

12.07.2017 – 10h52