O Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG) divulgou nesta segunda-feira, dia 5, a ordem das apresentações no Encontro de Artes e Tradição Gaúcha (Enart), que ocorre entre os dias 16 e 18 deste mês em Santa Cruz do Sul. O sorteio foi realizado na noite de quinta-feira, 1º, em Porto Alegre.

Único representante de Caçapava do Sul nas Danças Tradicionais, o CTG Sentinela do Forte sobe no tablado ao fim da tarde de sábado, dia 17, em busca de uma vaga para a final da Força B.

Bloco 4 – Sábado, fim da tarde

CTG Os Gaudérios – Cachoeira do Sul

CTG Essência Gaúcha – Taquara

CTG Sentinela do Forte – Caçapava do Sul

CTG Camaquã – Camaquã

CTG Os Desgarrados – Guaporé

CTG Tapera Velha – São Leopoldo

CN Boitatá – São Borja

CTG Tropilha Farrapa – Lajeado