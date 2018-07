O Sentinela dos Cerros foi o primeiro CTG a divulgar a programação da Semana Farroupilha 2018. A abertura será na quinta-feira, dia 13 de setembro, com alvorada e instalação da primeira ronda que será da Invernada Artística e participação no Desfile de Abertura do evento tradicionalista no município. À noite terá fandango com os grupos Paulo Mucelin, Coração de Gaiteiro e apresentação da Invernada Artística do CTG.

Durante a semana terá bailes infantis, fandangos adulto, apresentação das invernadas artísticas do Sentinela, jogos de bocha e Snooker na sede social. Na Sede Campestre Tady Ilha Machado serão disputadas as provas campeiras, entre elas, de rédeas, tambores, penca do trote, vaca parada, laço, estafeta, sesteada e busca da parteira.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA DA SEMANA FARROUPILHA DO SENTINEL DOS CERROS

13/09/2018 – QUINTA-FEIRA

6h – Alvorada e instalação da primeira ronda Invernada Artística

14h – Desfile de abertura

18h30min– Início dos jogos de Bocha e Snooker

23h – Fandango Adulto com o Grupo “Paulo Mucelin e Grupo Coração de Gaiteiro”e apresentação da Invernada Artística do CTG Sentinela dos Cerros (Peões e Prendas Pilchados).

14/09/2018 – SEXTA-FEIRA

Instalação da 2º Ronda Crioula (Guarda Velha)

16h – Baile infantil, grupo “Grupo de Galpão”

18h00min – Jogos de Bocha (feminino/ à cavalo / livre)

18h30min – Jogos de Snooker

23h – Fandango Adulto com o grupo “ Machado e Marcelo do Tchê” (Peões e Prendas Pilchados)

15/09/2018 – SÁBADO

06h00min – Transferência da Ronda Crioula (Piquete Os Maragatos)

18h00min – Jogos de Bocha (feminino/ à cavalo / livre)

18h30min – Jogos de Snooker e Solo

23h– Fandango Adulto com o Grupo “Garotos de Ouro” (Peões e Prendas Pilchados)

16/09/2018 – DOMINGO

06h00min – Transferência da Ronda Crioula ( Piquete Campeiros do Irapuã)

16h- Jogos de Solo

18h00min – Jogos de Bocha (feminino/ à cavalo / livre)

18h30min – Jogos de Snooker

16h – Fandango Infantil com o Grupo “Arrastão Gaúcho” e apresentação da Invernada Infanto Juvenil do CTG Sentinela dos Cerros.

23h – Fandango Adulto com o Grupo “Os 4 Gaudérios” (Peões e Prendas Pilchados)

17/09/2018 – SEGUNDA-FEIRA

06h00min – Transferência da Ronda Crioula (Piquete Ronda das Sesmarias)

16h00min – Jogos de Solo

18h00min – Jogos de Bocha (feminino/ à cavalo / livre)

18h30min – Jogos de Snooker

23h – Fandango Adulto com o Grupo “Candieiro” (Peões e Prendas Pilchados)

18/09/2018 – TERÇA-FEIRA

06h00min – Transferência da Ronda Crioula (Piquete Eco do Minuano)

16h00min – Jogos de Solo

18h00min – Jogos de Bocha (feminino/à cavalo / livre)

18h30min – Jogos de Snooker

19h30min – Jogos de Truco

23h – Fandango Adulto com Grupo“Tchê Guri” (Peões e Prendas Pilchados)

19/09/2018 – QUARTA-FEIRA

06h00min – Transferência da Ronda Crioula (PTG Segredo do Laço)

16h – Jogos de Solo

16h – Baile Infantil com o Grupo “Trio Fandangueiro”

18h00min – Jogos de Bocha (feminino/ à cavalo / livre)

18h30min – Jogos de Snooker

19h30min – Jogos de Truco

23h – Fandango Adulto com o Grupo “Alma Gaudéria ” (Peões e Prendas Pilchados)

20/09/2018 – QUINTA-FEIRA

06h00min – Transferência da Ronda Crioula ( Piquete Vento Xucro)

14h – Desfile de encerramento da Semana Farroupilha.

16h00min- Finais Solo

18h00min – Jogos de Bocha (Feminino/ á cavalo / livre)

18h30min – Jogos de Snooker

19h30mim- Jogos de Truco

22h30min– Fandango Adulto com o Grupo “ Estrada Afora” (Peões e Prendas Pilchados). Na sequência entrega de prêmios.

24h – Extinção da Chama Crioula

Programação das Provas Campeiras da Semana Farroupilha

Os associados que forem participar dos desfiles deverão fornecer ao Patrão de seu Piquete o número da GTA correspondente ao seu cavalo.

13/09/2018 – QUINTA-FEIRA

13h00min – Concentração no CTG para o 1º desfile

13h30min- Saída para o desfile

Trajeto: Av Castelo Branco, Av Pinheiro Machado, Rua Júlio de Castilhos, Rua Bento Gonçalves, Rua Benjamin Constant, Rua Lucio Jaime, Av Liberdade, Rua Ulhôa Cintra, Rua XV de Novembro até a Praça Mathias Velho.

Ordem do Desfile do CTG Sentinela dos Cerros

1 – Patronagem

2 – PL Guarda Velha

3- PTG Os Maragatos

4- PTG Campeiros do Irapuã

5 – PTG Segredo do Laço

6 – PTG Eco do Minuano

7 – PTG Ronda das Sesmarias

8 – PTG Vento Xucro

14/09/2018 – SEXTA -FEIRA

13h30min – Prova de Rédeas –Pía ,Guri, Mirim Feminino, Feminino Adulto e Masculino Adulto

Prova dos Tambores- Pía , Guri, Mirim Feminino, Feminino Adulto e Masculino Adulto

Penca do Trote – Feminino Adulto e Mirim Feminino

Vaca Parada- Miúdo, Pía, Prenda e Prendinha

15/09/2018 – SÁBADO

13h: Agilidade do Laço ( Interno)

Laço Patrão ( 4 armadas, Interno ) Laço Pai e filho

Final Laço Patrão

Laço Guri, Pía e Prenda ( 3 armadas)

Laço Equipe (3 armadas)

Laço Dupla, (começa e termina,30% da Arrecadação)

16/09/2018 – DOMINGO

13h: Laço Guri, Pía e Prenda ( 2 armadas)

Final Laço Guri, Pía e Prenda

Laço Dupla, (começa e termina,30% da Arrecadação)

Laço Equipe (2 armadas)

Final 2º força (60% das equipes )

Final 1º força (40% das equipes )

Final Laço Individual

17/09/2018 – SEGUNDA-FEIRA

13h – Marcação e Terneira Mamão

18/09/2018 – TERÇA-FEIRA

13h30min Estafeta (Femino adulto e Masculino adulto).

Estafeta (Mirim até os 14 anos, masculino e feminino juntos)

Sesteada (Adulto)

Busca da parteira (Adulto

20/09/2018 – QUINTA-FEIRA

13h00min – Concentração no CTG para o 2º desfile

13h30min- Saída para o desfile

Trageto: Av Castelo Branco, Av Pinheiro Machado, Rua Benjamin Constant, Rua Lucio Jaime, Av Liberdade, Rua Ulhôa Cintra, Rua XV de Novembro até a Praça Mathias Velho.

JOGOS

Truco Cego

Regras do MTG (www.mtg.org.br). As inscrições deverão ser feitas até o dia 15/09/2016 às 19h00min (INCRIÇÕES SERÃO LIBERADAS ENTRE PIQUETES). Somente poderão jogar maiores de 15 anos. Os jogos terão inicio dia 16/09/2016.

Solo

Regras do MTG (www.mtg.org.br). Inscrições livres para sócios ou dependentes do CTG (maiores de 18 anos). Deverão ser feitas até o dia 14/09/2016 com Fábio Rosso ou no CTG.

Snooker

Cada Piquete poderá inscrever até (3) três individuais e (4) quatro duplas (quem participar de uma modalidade não poderá participar de outra), podendo um reserva para cada dupla ou individual, ou seja, até sete reservas. As inscrições deverão ser depositadas em envelopes no CTG até 08/09/2016 às 22h00min. O participante deverá estar pilchado. O sorteio será dia 11/09/2017 às 20h no CTG. Idade Mínima para jogar, 16 anos.

Após o final dos jogos obedecendo ao horário das 24h00mim às mesas de snooker serão fechadas para jogos.

Mini-Snooker

Piá

Cada Piquete poderá inscrever até (3) três duplas (quem participar de uma dupla não poderá participar de outra). O participante deverá ter 12 anos incompletos. As inscrições deverão ser depositadas em envelopes no CTG ou em contato com a comissão organizadora até 11/09/2017 às 19h. O participante deverá estar pilchado. O sorteio será dia 12/09/2017 às 20h no CTG.

Guri

Cada Piquete poderá inscrever até (3) três duplas (quem participar de uma dupla não poderá participar de outra). O participante deverá ter 15 anos incompletos. As inscrições deverão ser depositadas em envelopes no CTG ou em contato com a comissão organizadora até 08/09/2016 às 22h00min. O participante deverá estar pilchado. O sorteio será dia 09/09/2016 às 22h00min no CTG.

Bocha

Cada Piquete poderá inscrever (1) um trio categoria masculina livre, (1) um trio à Cavalo e (1) um trio feminino. As partidas serão de 12 pontos. Todos os participantes deverão ser associados ou dependentes, ). O participante deverá estar pilchado. As inscrições deverão ser entregues até o dia 09/09/2017 às 19:00 hs no CTG ou para a comissão organizadora, e o sorteio será dia 11/09/2017 às 19h no CTG.

Após o final dos jogos oficiais da Semana Farroupilha obedecendo ao horário das 24h00min, as mesas de snooker, mini-snooker e cancha de bocha serão fechadas para jogos.

Obs: Todas as reivindicações que não constam no regulamento, a decisão será tomada pela comissão organizadora.

PREMIAÇÕES

Laço Equipe:

1º Força – Troféu

2º Força- Troféu

Laço Dupla – 30% da Arrecadação líquida da Prova

Demais Modalidades 1º lugar – (1) um troféu

2º lugar – (1) um troféu

INSCRIÇÕES

*Laço Equipe Sócios: R$350,00

*Laço Guri, piá e prenda: R$ 40,00

*Laço Dupla: R$60,00

Observação

– Para participar de qualquer atividade durante a Semana Farroupilha, o associado (ou dependente), deverá estar com as mensalidades e ou joias atualizadas.

– Provas campeiras internas somente para associados do CTG.

– O Ingresso de associados nas rondas no galpão de fogo:

– a partir das 24h00min horas somente com convite do Piquete responsável pela ronda;



Ingresso de associados no Salão de baile

– Será solicitada a carteira social e recibo 08/2018

– Não haverá convites para não sócios.



– Todo o cavalo para ter acesso à Sede Campestre Tady Ilha Machado deverá estar portando GTA, mais os Exames de Mormo e Anemia bem como a Carteira de Vacinação contra Influenza.

– As inscrições das provas campeiras serão feitas na noite anterior de cada prova com Antenor Chaves Dias Neto(55)996820952 no galpão de fogo, das 19h às 21h.

– As inscrições para os torneios de Snooker e Bocha deverão ser feitas até o dia 11/09/2018, AS 19h. As inscrições do Truco até dia 13/09/2018, as 19h. As inscrições para o Mini-Snooker até dia 11/09/2018, as 19h. Para os jogos de solo as inscrições vão até dia 12/09/2018, as 19h. Todas as inscrições deverão ser entregue no CTG ou para a comissão organizadora da Semana Farroupilha 2018 até o prazo previsto.

Informações

Fábio Rosso (55) 996228296 (Snooker)

Beto Stefani (55) 996060280 ( Bocha)

Neto Oliveira (55) 999932083 (Solo)

Ercílio Ferreira Filho (Ciloquinha) (55) 997028806 (Truco)

Telefones úteis

Flávio Barreiro (55) 999771369

Lorenzo Santos (55)999127721

Fábio Ferreira (55)999818684

Mateus Bueno (55)999299302

Regulamento das Provas Campeiras

Tiro de Laço:

-Regras do MTG (www.mtg.org.br).

Categoria guri (15 anos incompletos): O número de inscrições será ilimitado A armada deverá medir 6,0 metros com 3 rodilhas de 0,25cm.

Categoria piá (12 anos incompletos): O número de inscrições será ilimitado e a armada será livre com no mínimo 3 rodilhas (livres).

*Ambas as categorias laçarão separados das equipes e o número será ilimitado. Os demais ítens do tiro de laço serão os mesmos da Categoria Adulta.

Tiro de Laço Patrão

Cada Piquete poderá inscrever o patrão ou vice-patrão ou o terceiro nome da Patronagem, o regulamento é o mesmo do tiro de laço adulto.

Agilidade Campeira

Cada piquete poderá inscrever (1) Um participante por equipe. O participante será chamado para se posicionar na boca do brete antes da rês ser solta. Será dada uma rês e a mesma deverá ser laçada pelas aspas. O vencedor será aquele que laçar em menos tempo.

Prova dos Tambores

As inscrições serão livres. O arreamento do animal e as pilchas do concorrente obedecerão às mesmas regras do concurso rédeas.

Tiro de Laço Vaca Parada

Categoria Piá (10 anos incompletos): a inscrição será ilimitada. O participante deverá estar pilchado, armada será livre e deverá ter no mínimo 3 rodilhas. O participante terá que respeitar a raia de 3 metros. Será nula a armada em que o laçador derrubar a vaca, perder o chapéu, ultrapassar a raia. A armada será confirmada ou não pelo juiz. O pai ou responsável poderá ajudar o concorrente a armar o laço. A armada que der garupa ou cola não poderá ser consertada, e a que pegar pescoço ou somente uma aspa será anulada.

Categoria Miúdo (8 anos incompletos): as regras serão as mesmas da categoria piá, com exceção da raia, que será de 2 metros e 2 rodilhas no laço.

Estafeta Feminino:

As equipes serão compostas de 3 participantes e o número de inscrições será livre. As equipes serão divididas em chaves.

Estafeta Masculino

O número de inscrições será livre sendo que cada Piquete poderá inscrever equipes de 5 participantes que serão divididos em chaves. Os vencedores das chaves disputarão a final. A largada será dada com os concorrentes estando a pé.

Prova de Rédeas

– A prova de rédeas será disputada em cinco categorias: Adulto masculino e feminino, guri, piá e feminino mirim, de acordo com as seguintes idades:

I – Adulto – Mínimo de 15 (quinze) anos;

II – Guri – de 12 (doze) até 15 (quinze) anos incompletos;

III – Piá – até 12 (doze) anos incompletos;

VI – Feminino Mirim – até 14 (quatorze) anos incompletos;

V – Feminino Adulto – Mínimo de 14 anos;

-O numero de inscrições será livre para qualquer modalidade.

– Será considerado vencedor o concorrente que totalizar menor tempo na realização da prova.

– Será aumentado o tempo em relação as seguintes infrações:

I Batida nas balizas – acréscimo 1 segundo

II Derrubar as balizas………… desclassificação

III Perder o estribo (cada) …. acréscimo 1 segundo

IV Surrar o animal – desclassificação

V Errar o percurso – desclassificação

– Deve ser dada a largada, através de bandeira ou lenço, no entanto o cronômetro deverá ser

acionado, quando o cavalo (focinho) estiver em frente a 02 (duas) balizas de saída e

chegada. Após todo o percurso, o cronômetro deverá ser parado no momento em que

cavalo (focinho) enfrentar as balizas de chegada e saída.

– Os concorrentes deverão estar devidamente pilchados.

Penca Trote

A inscrição para a prova será livre tanto na categoria Adulta quanto na Mirim (13 anos incompletos).

Sesteada

Inscrição dois por Piquete e não poderá repetir o mesmo participante da busca da parteira.

Busca da Parteira

Inscrição de dois casais por Piquete, não podendo ter participado da Sesteada.

Marcação

Dois ternos por Piquete.

Patronagem Biênio 2017/2019

Fone: (55) 3281-1392

Patrão: Flávio Augusto Soares Flávio Barreiro e Elizete

Maior Dono: Lorenzo Stefani Santos e Anne

Capataz: Fabio Ferreira e Miriane

1º Sota Capataz: Silvio Chaves e Ivanisa

2º Sota Capataz: Mateus Bueno e Ariadni

1º Agregado das Pilchas: Matheus Santos da Silveira e Karine

2º Agregado das Pilchas: Antenor Dias e Daniela

Conselho de Vaqueanos

Fernando de Macedo Filho e Rose

Nelson José da Rosa Ilha e Ediméia

Luiz Alberto Rosa Stefani e Dulce

Fabio Rodrigues

Luiz Felipe Oliveira (Guga) e Gabriela

Suplentes

Mariano Teixeira e Kelen

Matheus Oliveira e Alice

Glauber Brito e Nani

48º Rodeio Crioulo Estadual do CTG Sentinela dos Cerros será de 10 a 13 de janeiro de 2019.